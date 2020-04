Per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus il sindaco di Roma Virginia Raggi chiede alla Regione Lazio che vengano effettuati tamponi anche ai senzatetto

Nonostante il numero di contagi di Coronavirus sia in lieve flessione in Italia, non è ancora tempo di cantare vittoria e di abbassare la guardia. L’ordine è quello di rimanere in casa il più possibile e di evitare ogni contatto sociale con l’esterno, ma c’è chi casa, proprio, non ce l’ha, come i senzatetto. Per questo motivo il sindaco di Roma Virginia Raggi ha chiesto alla Regione Lazio che vengano effettuati i tamponi anche alle tantissime persone senza fissa dimora, che, inconsapevolmente e involontariamente, potrebbero essere veicoli di trasmissione del Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, vendeva cocaina nel taxi: arrestato 39enne

Coronavirus, l’idea del sindaco di Roma Virginia Raggi: “Test anche ai senzatetto”. Situazione stabile nella Capitale

Virginia Raggi ha inviato una lettera al Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, al Prefetto della Capitale Gerarda Pantalone e al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. “La Regione Lazio deve provvedere ad effettuare i tamponi ai tanti senza fissa dimora – scrive il sindaco di Roma – che si rifugiano nella stazione Tiburtina, per evitare il rischio di nuovi focolai di infezione da Coronavirus. Bisogna tutelare la salute di tutti i cittadini“. Stando all’ultimo bollettino della Regione, sono 167 i nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, due in meno rispetto al precedente aggiornamento, per un totale di 3009 contagiati. Situazione stabile anche nella Capitale, che ieri ha visto salire di 45 unità il numero dei casi, il linea con quelli registrati nei giorni precedenti. 114 è il bilancio dei nuovo positivi in tutta la provincia di Roma.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Borrelli: “L’uso delle mascherine non è necessario” – VIDEO

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24