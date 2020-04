Coronavirus, ecco l’aggiornamento dalla Lombardia. Si registra ancora un piccolo passo in avanti. “Dati positivi ma non possiamo rilassarci”, sottolinea tuttavia Giulio Gallera.

Coronavirus, ancora piccoli buoni segnali dalla Lombardia. Il nuovo bollettino medico, diramato come di consueto da Giulio Gallera in diretta Facebook, registra infatti ancora un promettente contenimento rispetto al picco vissuto finora.

“I dati di oggi sono buoni ma non possiamo ritenere di avere tutto alle spalle, con una discesa rapida e molto veloce davanti”, premette l’assessore al Welfare della Regione. Ora più che mai – chiede il politico – serve impegno nel rispettare le regole affinché non si faccia un passo indietro proprio adesso.

Coronavirus, il bollettino lombardo

Ancor prima di diramare i dati, Gallera ha poi voluto fare un importante chiarimento: “Anche oggi dobbiamo smentire delle fake-news. Ci sono venuti a raccontare che il paziente 1 non sarebbe Mattia, ma che in Lombardia c’erano altri pazienti 1 non resi noti al pubblico. Tutto questo è semplicemente falso. Abbiamo chiamato all’ospedale Sacco, citato dai giornali, e non è assolutamente vero”.

Da lì poi il bollettino regionale: “I numeri sono in linea con quelli di ieri. Abbiamo 49.118 positivi, +1.598 rispetto a ieri. La crescita è costante e ci stiamo assestando: ora serve l’ultima spallata. Il numero dei ricoverati è 12.002, con una crescita di 200. Ma può darsi che ieri non siano stati comunicati una serie di ricoveri fatti, quindi il dato non deve allarmarci. Per quanto riguarda le terapie intensive, siamo a 1.326 e ieri eravamo 1.381. Quindi a -55 rispetto alle ultime 24 ore”.

Potrebbe interessarti anche —–> Coronavirus, Campania stanzia 604 milioni di aiuti: l’annuncio

E ancora: “I dimessi sono in totale 13.242, +222 rispetto a ieri. I decessi purtroppo sono ancora alti: siamo a 8.656, +345. C’è una leggerissima riduzione, ma come vi abbiamo sempre detto questo sarà l’ultimo numero a ridursi. I numeri raccontano persone che si sono malate circa tre settimane fa”, conclude Gallera.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24