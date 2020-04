A Segrate, in provincia di Milano, un uomo è stato ucciso dopo essere stato travolto da un treno in corsa. Si segue l’ipotesi del suicidio

Tragedia a Segrate, in provincia di Milano, dove questa mattina un uomo è stato ucciso dopo essere stato travolto da un treno in corsa. L’incidete mortale è avvenuto intorno alle 12.30 nei pressi della stazione ferroviaria, dove sono poi arrivati i soccorsi, i Carabinieri e la Polizia Ferroviaria ad indagare sull’accaduto. La vittima è un uomo sui 70 anni e il cadavere è stato portato via dalla stazione, deserta per via delle misure restrittive sul Coronavirus dai Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza ed elicottero, ma per l’uomo le ferite riportate sono state troppo gravi per sopravvivere.

Tragedia a Segrate, uomo morto travolto da un treno: l’ipotesi è quella del suicidio

Da quanto emerge dai primi rilievi effettuati dalle autorità competenti, la prima ipotesi è quella del suicidio. L’uomo potrebbe, ma ogni condizionale in questi casi è d’obbligo, aver ricorso, per motivi sconosciuti, a tale gesto volontario. Cosa che, purtroppo, è accaduta diverse volte soltanto nei primi mesi del 2020. Ad esempio, nei pressi della stazione di Pioltello, sempre nella provincia milanese mercoledì primo aprile, un uomo era morto investito da un treno. Anche in questo caso si è trattato di suicidio. L’incidente di Segrate ha causato dei problemi a livello di viabilità ferroviaria, con ritardi di ben 120 minuti, variazione di percorsi o addirittura cancellazione delle corse.

