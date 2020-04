Ritrovati i due fratelli scomparsi da Dolianova, nel sud della Sardegna, in una zona rurale del paese

Erano scomparsi domenica 9 febbraio da Dolianova, nel sud della Sardegna, i fratelli Massimiliano e Davide Mirabello. Ora sono stati ritrovati dalle forze dell’ordine in una zona rurale del paese, di poco lontana dal centro abitato, nascosti tra i cespugli.

Dolianovia, il vicino dei fratelli confessa l’omicidio

I due cadaveri sono stati scoperti dopo la confessione di Joselito Marras, vicino delle vittime, che è stato arrestato insieme a suo figlio Michael. L’uomo ieri aveva chiesto, secondo quanto riferisce l’Ansa, di essere interrogato con al seguito l’avvocato difensore Maria Grazia Monni. Oggi è stato ascoltato in via telematica dal pm di Cagliari, Gaetano Porcu, insieme agli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale. L’interrogatorio è andato avanti per oltre due ore ed in esso c’è stata la confessione di Marras riguardo l’omicidio dei fratelli Mirabello. Il carnefice ha dichiarato di aver fatto tutto da solo prima di rivelare il luogo dove aveva nascosto i corpi.

