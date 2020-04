Coronavirus, piccoli segnali di speranza da Bergamo. La città più colpita d’Italia, infatti, ieri ha registrato più dimessi che ricoverati. E’ la prima volta in assoluta da quando è iniziata l’emergenza da Covid-19.

Coronavirus, arriva un segnale di speranza anche nella città più colpita d’Italia. Come infatti riporta L’Eco di Bergamo oggi in edicola, ieri per la prima volta il numero delle persone dimesse è stato superiore a quello dei nuovi ricoverati.

All’ospedale Papa Giovanni XXIII, infatti, si sono registrato 26 dimissioni per persone totalmente guarite a fronte dei ‘soli’ 20 nuovi ingressi. Non era mai accaduto finora da inizio emergenza a oggi. Inoltre il quotidiano registra anche una diminuzione relativa alle pagine dei necrologi: sette quest’oggi, in confronto a un record anche di 12 rispetto ai giorni precedenti.

Coronavirus, buone notizie da Bergamo

“E’ un segnale ma l’attenzione deve restare alta”, riferisce Fabio Pezzoli, direttore della struttura sanitaria. Bergamo che proprio ieri ha ricevuto un’importante visita istituzionale come segno di sostegno e vicinanza in questa lunga e interminabile battaglia.

Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ha fatto visita alla città bergamasca con un volo della Guardia di Finanza per visitare le strutture ospedaliere alle prese con l’emergenza da Covid-19. Presente con lei anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità e Agostino Miozzo, direttore del Dipartimento di Protezione Civile e coordinatore del comitato tecnico-scientifico sul coronavirus e trenta medici volontari.

