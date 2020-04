Calciomercato Milan, dalla Spagna torna a rimbalzare forte l’interesse per Ivan Rakitic, vecchia pallino della dirigenza rossonera

Calciomercato Milan, in attesa di capire cosa deciderà di fare da grande Zlatan Ibrahimovic, la società sta già sondando altre stdare. E una porta ad un vecchioo amore della dirigenza rossonera, un corteggiamento che va avanti da un paio di anni e la prossima estate potrebbe concretizzarsi. Perché Ivan Rakitic sa di avere fatto il suo tempo nel Barcellona e ha voglia di cambiare aria.

Così il Milan, a caccia di un nome in grado di far rialzare la testa ai tifosi eternamente depressi, punta forte sul 32enne centrocampoista croato. Rakitic era già stato un obiettivo della vecchia dirigenza, lo ha confessato qualche ora fa l’ex ds Massimiliano Mirabelli. Intervistato da Calciomercato.com era andayo a casa del croato a Barcellona, sembrava tutto fatto ma poi aveva preferito rimanere lì.

Da allora però molto è cambiato e Rakitic è finoto per fare tappezzeria in blaugrana. Così la prossima estate, per una cifra tra i 20 e i 25 milioni, potrebbe veramente cambiare maglia. E Ivan Gazidis ci pensa anche perché va bene svecchiare la rosa e puntare su talenti giovani, ma un minimo di esperienza servirà pure. Chi megli quindi del vice campione del mondo in Russia che per parte sua ha grande voglian di riscatto?

Mercato Milan, Rakitic non è l’unico. Piace Florentino Luis con Scamacca

Ivan Rakitic sogna in effetti la Serie A da un po’ di tempo, ma i suoio obiettivi fino ad ora erano altri. Prima di chiudere la carriera avrebbe voluto giocare insieme a Cristiano Ronaldo, troppo spesso affrontato da avversario, e in effetti la Juve ci ha pensato a lungo. Come ha fatto l’Inter che però come primo obiettivo ha sempre un vecchio amore di Conte, Arturo Vidal. Così il Milan, come anticipa ‘El Mundo Deportivo’ ha dciso di inserisi ed è pronto a formalizzare la sua offerta.

Pur con tutti i problemi econmomci del club, quei soldi in cassa ci saranno. Arriveranno da quialhe cessione eccellente. Come quella di Gigio Donnarumma, che piace al Real Madrid e anche al PSG. Ma anche di Suso che molto probabilmente resterà al Siviglia, mente incerto è il destino di Paquetà.

Rakitic quindi per dare un tasso di esperienza e di classe in mediana. Ma anche nomi nuovi, come quello di Florentino Luis, 21enne centrocampista portoghese del Benfica già sondato a gennaio. Lui aeveva chiesto la cessione, il club lusitano si era opposto ed è arrivata la rottura. A fine stagione comunque vada lui lascerà il Benfica e il Milan punta forte sul ragazzo per affiancare Bennacer. Una valutazioken realistica è pari a 25 miioni e altri 20 i rossoneri potrebbero spenderlio per Gianluca Scamacca. L’attaccante scuola Roma è del Sassuolo, ma quest’anno gioca in prestito all’Ascoli.