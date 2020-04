Il Coronavirus continua a estendersi macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia e nelle altre parti del mondo.

PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI

<<< Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>>

Mercoledì 1 aprile

14:10 – Salvini soddisfatto dell’incontro con il Premier Conte: “Abbiamo portato le richieste di aiuto di tutti gli italiani. Massima attenzione su mascherine, mutui e affitti“.

13:30 – Sul sito dell’INPS si è verificato uno scambio di identità tra gli utenti dovuto ad un bug innescato dall’alto traffico per le richieste del bonus. “E’ una cosa gravissima che non deve succedere“, il commento del vice presidente Maria Luisa Gnecchi.

12:52 – Hong Kong ancora in quarantena. Nella regione autonoma si sono verificati nuovi 65 casi di positività al CoVid-19. Leggi l’articolo

12:30 – Il segretario della Federazione Medici di famiglia, Paola Pedrini, ha dichiarato che consentire la passeggiata con i figli potrebbe essere “molto rischioso“. Si rischiano nuovi assembramenti.

12:20 – Il sito dell’INPS è andato in tilt questa mattina per il boom di richieste per il bonus da 600 euro. Si procede con una media di 100 richieste al secondo. A metà mattinata erano già mezzo milione.

12:05 – Ordine dei medici bocciano le mascherine della Protezione Civile. I circa 600.000 pezzi forniti ieri agli ospedali non hanno ricevuto l’autorizzazione per uso sanitario.

11:39 – Iniziati stamattina i tamponi a Contigliano (Rieti). Dopo i 70 casi registrati nella Casa di Riposo Alcim, il territorio è stato dichiarato “zona rossa”.

10:14 – Stati Uniti, Trump annuncia: “Prossime due settimane saranno dolorose” e chiede ai cittadini di rispettare le norme di distanziamento. Leggi l’articolo

09:05 – Siracusa, pm positivo al CoVid-19, chiuso il Palazzo di giustizia.

07:45 – Il Ministro Gualtieri annuncia: liquidità per le imprese fino a 500 miliardi. Pronto un decreto ad hoc per l’economia reale.

01:47 – Gli Stati Uniti d’America valutano uno stop dei viaggi con il Brasile.

Martedì 31 marzo

23:30 – In Inghilterra è morto per Coronavirus anche un ragazzino di soli 13 anni. Sedondo la famiglia non aveva patologie pregresse.

23:00 -Tra i morti di oggi per Coronavirus c’è anche l’ex presidente dell’Olympique Marsiglia (dal 2005 al 2009), Pape Diouf, 68 anni. Doveva essere rimpatriato da Dakar, dove era ricoverato, a Nizza, ma non ha fatto in tempo.

22:30 – Secondo un nuovo modello statistico, a metà aprile negli Usa potrebbero essere registrati 2000 morti al giorno per Coronavirus. Lo riferisce la Cnn.

21:40 – Questa sera il palazzo presidenziale albanese a Tirana si è illuminato di verde, bianco e rosso. Un tricolore in segno di ulteriore solidarietà con l’Italia.

21:35 – L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, contesta la nuova circolare sulle uscite genitori-bambini: “Questo non è il momento di abbassare la guardia. rischia di creare un effetto psicologico devastante vanificando gli sforzi e i sacrifici compiuti finora”.

21:25 – Lunga intervista di Giuseppe Conte alla tv tedesca ARD: “L’Europa dimostri di essere unita per affrontare la crisi”

21:15 – La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, invita alla calma: “Serve tempo, cautela. Dopo Pasqua, entro massimo aprile, vedremo i dati e verranno prese decisioni. Spero che per l’estate potremo andare in vacanza”, ha detto a La7.

21:05 – Positiva al tampone anche Marta Cartabia, presidente della Corte costituzionale. Comunque è in buone condizioni generali ed è chiusa in isolamento presso la sua casa di Milano.

21:00 – Come riutilizzare più volte le introvabili mascherine protettive? Ve lo spieghiamo con un tutorial.

20:40 – Francia, numero vittime sale a 3523: quasi 500 nelle ultime 24 ore

20:20 – Nuova stretta del Governo sulle attività all’aperto: arriva la circolare di rettifica ai prefetti

19:50 -Il premier Conte difende i Coronabond: “Questo meccanismo non significa che i cittadini tedeschi dovranno pagare anche solamente un euro di debito italiano. Piuttosto agiremo insieme per ottenere migliori condizioni economiche per tutti”, ha detto alla tv tedesca Ard.

19:40 – Record di morti in un solo giorno in Francia: sono 499 quelli legati al Coronavirus nelle ultime 24 ore per un totale di 3.523. I contagiati sono 52.128 e quasi 23mila sono ricoverati in ospedale.

19:20 – Si dimette capo della Protezione Civile calabrese, Domenico Pallaria.

18:45 – Le parole del governatore di New York, Andrew Cuomo: “Picco tra settimane, non finirà presto“.

18:10 – Ecco il bollettino del Capo della Protezione Civile, Angelo Borreli: “Oggi si registrano 2.107 nuovi contagiati per un totale di 77.635, di cui 4.023 in terapia intensiva. Incremento di 1.109 guariti, il che porta il dato a 15.729. Si registrano infine altri 837 deceduti per un quadro totale di 12.428 morti”.

17:40 – Aggiornamento della Regione Lombardia: ci sono 1.047 nuovi contagiati per un totale di 43.208 e 381 nuovi morti per un totale di 7.199 decessi.

17:05 – Isolato un hotel a Fiumicino, dove ci sono addirittura 32 croceristi positivi.

16:30 – L’azienda automobilistica Lamborghini convertirà la produzione di alcuni suoi reparti dello stabilimento di Sant’gata Bolognese per fabbricare mascherine e visiere protettive mediche

16:00 – In Belgio è morta una bambina di 12 anni: si tratta della vittima più giovane d’Europa.

15:30 – Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: “Abbiamo dato oltre 70-80 autorizzazioni alle aziende per produrre mascherine, in attesa che quanto prima ci vengano portate le prove tecniche sulla capacità di filtraggio”

12:45 – Expo Dubai 2020 verso il rinvio di un anno. L’apertura della manifestazione era stata programmata per ottobre. Leggi l’articolo

12:05 – Spagna, i decessi salgono a 8.189. Tra questi 849 solo nelle ultime 24 ore.

10:35 – A partire da mezzanotte, scatterà la quarantena di 15 giorni in Vietnam. Ad annunciarlo è il premier del paese asiatico.

10:00 – Primo decesso di un medico in Trentino. La dottoressa Trimarchi èdeceduta all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto.

08:50 – In Corea del Sud è previsto un anno di carcere per chi viola la quarantena. Secondo la nuova legge promulgata per l’emergenza coronavirus sono previste anche multe da 8.200 dollari.

08:20 – Rinviati in Cina i test per l’ammissione all’Università. Il ministero dell’Istruzione ha dichiarato che l’esame si svolgerà il 7 e 8 luglio e coinvolgerà 9 milioni di studenti.

07:40 – Sei membri del Congresso degli Stati Uniti sono risultati positivi al coronavirus lunedì. Un’altra trentina di membri si sono messi in autoisolamento per limitare il contagio. Il totale delle vittime in Usa supera quota 3.000

07: 10 – In Cina sono stati registrati 48 nuovi casi di coronavirus tutti importati dall’estero. A Wuhan e nello Hubei non si segnalano contagi negli ultimi giorni. La riapertura della città è sempre più vicina.

06:40 – Secondo la Johns Hopkins Univerity al momento attuale sono più di 782mila i casi di contagio da coronavirus nel mondo, con un totale di oltre 37.500 morti.

06:35 – L’Italia insieme ad altri 52 paesi chiede il cessate il fuoco globale. L’ONU attraverso il segretario generale Antonio Guterres ha sottoscritto un documento per fermare la guerra in questo momento di emergenza mondiale.

02:00 – Trump annuncia il possibile arrivo di una seconda ondata di Covid-19 dopo l’estate. Il Presidente USA ha detto che il paese è pronto a respingere anche questa eventuale emergenza.

Lunedì 30 marzo

23:55 – Quando uscirà l’Italia dall’emergenza Coronavirus. I modelli statistici indicano una data possibile.

23:45 – Si aggrava il bilancio del contagio in Brasile: 159 i morti (23 in più nelle ultime 24 ore) mentre i contagiati sono saliti a 4.579.

23:30 – Una nave cargo della Mezzaluna rossa turca con diverso materiale sanitario per la lotta al Coronavirus arriverà nei prossimi giorni in Italia. Ad annunciarlo, questa sera, il presidente turco Recep Erdogan.

23:10 – Tra i decessi di oggi negli Usa per Coronavirus, anche la giornalista della CBS Maria Mercader. Aveva 54 anni e lottava da tempo contro il cancro.

22:57 – Placido Domingo è guarito ed è stato dimesso dall’ospedale. L’annuncio è arrivato direttamente dal tenore spagnolo. LEGGI L’ARTICOLO QUI

22:36 – John Elkann e tutto il consiglio d’amministrazione della Fiat Chrysler Automobiles, rinunceranno ai loro compensi, fino alla fine del 2020.

21:45 – Il Canada sta reagendo meglio rispetto agli Usa. Ad annunciarlo è il premier Justin Trudeau, che ha parlato di “reazione più veloce” all’emergenza.

21:30 – A Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha dato una conferma. Il prossimo decreto arriverà “prima delle scadenze del 16 aprile. Saranno almeno altri 25 miliardi di euro”.

21:20 – Come i giocatori della Juventus anche Mike Manley, amministratore delegato di FCA si ridurrà lo stipendio del 50% per i prossimi tre mesi.

20:56 – Donald Trump ha annunciato aiuti economici all’Italia. Leggi l’articolo

20:55 – Piero Chiambretti è guarito dal CoVid-19- Il conduttore e showman è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino. Leggi l’articolo

20:45 – Tutte le misure di contenimento sul territorio italiano saranno estese almeno fino a Pasqua. Lo ha detto poco fa il ministro della Salute, Roberto Speranza.

20:30 – Positivo al tampone del Coronavirus anche il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Roma, È stato ricoverato al Policlinico Gemelli, come ha confermato il Vicariato.

19:50 -Il picco di contagi e di decessi a Londra è ancora lontano. Lo conferma il sindao della capitale, Sadiq Khan: non esiste un modello matematico perfetto, ma per almeno due settimane non ci saranno cali

19:40 -Secondo la rivista ‘Fortune’ l’emergenza Coronavirus potrebbe comportare la perdita del posto di lavoro per 47 milioni di persone nei soli Stati Uniti entro la fine di giugno.

19:30 – Guarito Nicola Zingaretti. Il Presidente della Regione Lazio è risultato negativo a due tamponi consecutivi. Leggi l’articolo

18:00 – Nuovo aggiornamento nazionale: come riferito da Angelo Borrelli in conferenza, si registrano nuovi 1.648 nuovi contagiati per un totale di 75.528. Incremento di 1.590 per quanto riguarda invece i guariti, il che porta il dato a 14.620 , e si registrano 812 deceduti per un quadro totale di 11.591.

17:51 – Barlume di speranza per il vaccino da Coronavirus, risultati entro maggio, sperimentazione sull’uomo entro l’autunno

17:20 – Arriva il bollettino della Regione Lombardia: 1.154 i nuovi contagiati per un totale di 42.161 persone positive, mentre i morti sono 458 per un totale di 6.818.

17:00 – 1 paziente su 3 ha disturbi a gusto e olfatto: lo ha confermato uno studio svolto dalla Statale di Milano

16:40 – Francia, tasso di mortalità salito al 9%: riguarda principalmente gli over 65

16:20 – “I numeri sono confortanti, non molliamo!“: lo ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti

16:00 – Johnson e Johnson pronto a test per il vaccino: dovrebbero partire a settembre

15:40 – Tragedia in Spagna dove una donna positiva al Covid-19 è morta durante il parto: deceduto anche il figlio.

15:20 – Il Principe Carlo è guarito e da oggi non è più in auto-isolamento.

14:55 – In Gran Bretagna il team Mercedes di Formula 1 ha messo a punto 100 nuovi modelli di respiratori da donare alle strutture sanitarie. Sono meno invasivi rispetto a quelli usati finora.

14:50 – Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha lanciato un appello sulle mascherine: “Mi rivolgo a farmacie e supermercati, acquistatele e rivendetele. I cittadini devono poterle trovare“.

14:40 – Definite ufficialmente le date dell’Olimpiade di Tokyo 2020. I giochi andranno in scena in Giappone dal 23 luglio all’8 agosto del 2021. LEGGI QUI LA NOTIZIA

14:05 – Crolla il traffico aereo in Europa. Ieri sono stati registrati appena 3.352 voli, l’88% in meno rispetto a un anno fa. Sono stati cancellati oltre 24mila tratte giornaliere rispetto allo standard.

13.55 – Silvio Berlusconi critica il Governo per l’iniziativa indirizzata alle famiglie in difficoltà: “Assolutamente insufficiente, molte famiglie rischiano di trovarsi alla fame”. E svela un maxi piani da 100 miliardi di euro.

13.00 – La strada per uscirne è ancora in salita. Lo riferisce Pierluigi Sileri, viceministro della salute: “Con i numeri a disposizione e le elaborazioni, possiamo aspettarci il raggiungimento del picco nel giro di 7-10. Solo dopo seguirà la riduzione”.

12:40 – La Santa Sede ha comunicato che il premier Conte è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco nella mattinata di lunedì.

11:58 – Si valuta la riapertura di alcune attività! Parla Brusaferro>>> LEGGI QUI L’ARTICOLO

11:32 – Coronavirus, si valuta riapertura parziale dopo Pasqua: la situazione

10:31 – La Bce apre ai Coronabond!>>> LEGGI QUI L’ARTICOLO

09:55 – Il premier Conte a El Pais: “Siamo nella fase più acuta, ma vicini al picco >>> LEGGI QUI L’ARTICOLO

09:35 – Allestito un ospedale temporaneo al Central Park di New York.

09:15 – Donald Trump fa un passo indietro, tutti a casa fino al 30 aprile >>> LEGGI QUI L’ARTICOLO

08:03 – In Svizzera pronti controlli a tappeto per scoprire gli anticorpi in grado di resistere al Coronavirus >>> LEGGI QUI L’ARTICOLO

07:34 – Salgono a 34.000 i morti nel mondo per Coronavirus.

Domenica 29 marzo

23:30 – Sono in tutto 65 i tamponi positivi nella a Casa di riposo Alcim di Contigliano in proviuncia di Rieti. Lo ha comunicato in sibndaco: si trratta di 42 ospiti e 23 operatori.

23:00 – Salgono a 135.856 i casi da contagio per Coronavirus negli Stati Uniti. I morti accertati sono 2.391.

22:20 – Firmata questa sera da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, l’ordinanza che stanzia 400 milioni ai Comuni. Serviranno per distribuire aiuti alimentari a chi ne ha bisogno.

21:45 -La scadenza del 3 aprile per il lockdown in Italia verrà sicuramente prorogata. Lo ha confermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Che tempo che fa’. “Ci sarà bisogno di un sacrificio che penso non sia brevissimo”.

21:20 – Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervistato a Canale 5, ha spiegato la linea del governo sugli aiuti agli italiani: “I 400 milioni erano immediatamente disponibili, ma è solo il primo pezzo”

21:00 – Il primo ministro canadese Justin Trudeau per il momento rimarrà in isolamento nonostante la guarigione della moglie, anche lei positiva al Covid-19.

20:30 – Da domani parte la produzione in serie di mascherine in Italia come ha comfermatoDomenico Arcuri (Commissario straordinario all’emergenza Covid-19). Saranno 200.000 mascherine chirurgiche al giorno che passeranno a 500.000 dalla prossima settimana e 700.000 al giorno dalla successiva.

20:00 – I casi di contagio in Germania sono saliti a 58.246 mentre le vittime sono 455. Numeri aggiornati dalla Johns Hopkins University, superiortio a quelli del Robert Koch Institut fermo alla mezzanotte di oggi.

19:45 -In Germania non sono tutti contrari ai Coronabond. Lo conferma il leader dei verdi tedeschi, Robert Habeck: “Come altri capi di governo dell’Ue e illustri economisti, io appoggio questa causa”

19:15 – Il dottor Luca Richeldi, primario di pneumologica dell’ospedale Gemelli di Roma, si è detto cautamente positivo in conferenza stampa per il bollettino medico nazionale: “Deceduti calati del 10-15% nel weekend, buone notizie anche dalla terapia intensiva”.

18:45 – Notizia choc in Germania: morto suicida il ministro Thomas Schafer. “Colpa della pandemia, troppa pressione e preoccupazione”, sostiene il governatore Volker Bouffier.

18:00 – Nuovo aggiornamento nazionale: come riferito da Angelo Borrelli in conferenza, si registrano nuovi 3.815 nuovi contagiati per un totale di 73.880. Incremento di 646 per quanto riguarda invece i guariti, il che porta il dato a 13.030, e si registrano 756 deceduti per un quadro totale di 10.779.

17:00 – Veneto, il governatore Zaia sostiene che ci saranno due picchi da affrontare. Qui le previsioni basate su modello matematico.

16:30 – Il bollettino della Lombardia, numeri in leggero miglioramento: 1.592 nuovi contagiati (tot. 41.007), 416 nuovi morti (tot. 6.360), 293 nuovi guariti (tot. 9.255).

16:00 – Clamorosa inchiesta: l’epidemia potrebbe essersi diffusa grazie al deragliamento del Frecciarossa a Lodi il 6 febbraio

15:50 – L’Albania manda 30 medici in Italia: il discorso del Premier albanese è una lezione per l’UE

15:40 – Primo morto a Montecarlo: si tratta di un uomo di 80 anni

15:30 – “Attrezzarsi al Sud, è la nuova frontiera per la pandemia“: ad affermarlo è stato il virologo Fabrizio Pregliasco all’Ansa

15:10 – Cina, è ancora caos: dopo la quarantena scoppia la rivolta

14:40 – “Dalla Cina comprati 700mila test istantanei“: lo ha annunciato il Presidente del Veneto Luca Zaia

14:10 – Spallanzani: si contano 212 casi, 24 più gravi

13:50 – L’Ordine infermieri conta 4mila contagiati: è il numero più alto nella sanità

13:25 – Il Ministro dello Sport Spadafora ha parlato del futuro della Serie A: “Riprendere il 3 maggio? Irrealistico”

13:00 – A Verona atterrato aereo con medici albanesi: aiuteranno gli ospedali di Bergamo e Brescia

12:30 – L’assessore della Lombardia Davide Caparini: “Il Governo è incapace”

11:55 – Muore a Parigi Patrick Devedjian, ex ministro di Sarkozy.

11:00 – Coronavirus, muore bimbo di un anno negli Stati Uniti: aperta indagine

10:15 – Coronavirus, ecco come ottenere la sospensione dei mutui: LEGGI QUI.

08:48 – Negli Stati Uniti il presidente Trump valuta l’inizio della quarantena per New York.

08:47 – Il primo ministro francese ammette: “E’ solo l’inizio della lotta”.

04:51 – Guarita dal virus la moglie del presidente canadese Trudeau.

Sabato 28 marzo

23:50 – Arriva l’ennesimo tentativo di truffa legata al Coronavirus. Non esiste nessun controllo casa per casa nei palazzi per scoprire eventuali trasgressori.

23:40 – Chiuso da questa sera il Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Un provvedimento causato dal ricovero di diversi pazienti con sospetto Coronavirus. Uno di questi è in condizioni molto gravi.

23:20 – Lo Stato di New York sotto quarantena? Secondo il governatore, Andrew Cuomo, la decisione della Casa Bianca scatenerebbe il caos.

23:00 – Al bando della Protezione Civile che scadeba alle 20 di oggi per 500 infermieri hanni risposto in realtà 9448 candidati. Lo fa sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza.

22:20 – Nelle ultime 24 ore sono 453 i morti di Coronavirus negli Stati Uniti (1.891 quelli complessivi). Tra loro, c’è il sosepetto anche per un bimbo di meno di 1 anno in Illinois.

22:00 – Importante gesto di solidarietà da parte di un notissimo allenatore italiano. Ha regalato 12 pc ai giovani pazienti del Regiona Margherita di Torino

21:00 – Sono complessivamente più di 600 i morti nelle Rsa lombarde in sole tre settimane su un totale di 6400 posti letto

20:30 -Dopo i successi negli ospedali di Napoli, il Tocilizumab ha fatto effetto anche a Chieti. Oggi è stato dimesso un paziente 30enne trattato con il farmaco anti artrite reumatoide.

20:00 – Gordon Ramsey ha licenziato 500 dei suoi impiegati. E’ rivolta sui social networks.

19:00 – Il Presidente Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa. Grandi manovre economiche e la distribuzione di buoni pasto sono state annunciate. Qui la conferenza completa.

18.10 – Il bollettino della Protezione Civile, con i numeri di oggi annunciati da Angelo Borrelli: “I malati totali sono 70.065, con 3.651 casi in più rispetto a ieri. Di questi 3.856 sono in terapia intensiva, 26.676 ricoverati con sintomi e 39.533 in isolamento domiciliare. Ci sono oggi 889 morti in più, mentre i guariti sono 1.434″

17.30 – Il bollettino odierno della Lombardia: 2.117 nuovi contagiati (totale 39.415) e 542 nuovi morti (totale 5.944)

17:00 – Russia, da lunedì chiuse tutte le frontiere: l’annuncio arriva dalle autorità russe

16:40 – Spagna, fiera Barcellona diventa ospedale provvisorio: a disposizione 300 posti letto e 615 operatori sanitari

16:20 – Esiti tampone Vaticano: sono 6 i positivi, ma non è coinvolto né il Papa né i suoi collaboratori stretti

16:00 – La comunità scientifica risponde a Renzi: “Irrealistico riaprire a breve”

15:45 – Salgono a più di 20 mila i morti in Europa: lo rivela una statistica di Afp

15:30 – Cina, chiusi nuovamente tutti i cinema del paese: la scelta dopo i 55 nuovi casi registrati ieri

15:02 – La proposta di De Magistris al tempo del Coronavirus “Serve subito reddito di quarantena”

14:51 – Coronavirus, la proposta di Renzi: “Riapriamo tutto, ecco come procedere”

13:32 – Bollettino ultima ora dallo Spallanzani: 210 positivi, 25 più seri

12:42 – Fabrizio Sala ha confermato che a breve in Lombardia si produrranno nuovi ventilatori per le terapie intensive.

12:40 – In Basilicata sono 170 i positivi al CoVid-19. Di questi, 19 sono in terapia intensiva.

11:35 – Presto New York peggio di Wuhan e della Lombadia: ecco i numeri.

11:10 – Secondo uno studio dell’ISPI, in Italia ci sarebbero al momento 530 mila contagi con una mortalità all’1,14%.

10:45 – Angelo Borrelli torna a coordinare il Comitato dalla sede operativa del Dipartimento Protezione civile.

09:35 – Morto all’ospedale di Asti il Maresciallo Mario D’Orfeo, comandante della stazione dei Carabinieri. Si trovava in terapia intensiva.

08:30 – Belgio prolunga norme di restrizione fino al 19 aprile.

07:47 – Stancari afferma: In Farmacia 2mila flaconi di disinfettante a settimana.

07:46 – La farmacia del Sant’Orsola inizia a produrre dei Kit antivirali.

04:28 – Nuovi casi di Covid-19 in Cina: sono ben 54 le persone infette nuovamente dal virus.

Venerdì 27 marzo

23:30 – Gli Usa potrebbero presto inviare ventilatori in Europa, in particolare a Gran Bretagna e Italia. “Ne hanno tutti bisogno”, ha detto oggi Donald Trump. 23:00 -Morta nell’Alessandrino la sesta suora che viveva nella Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Tortona. Suor Maria Annetta (all’anagrafe Enrica Ribet), di origini liguri, aveva 85 anni. 22:30 – Gli Usa sono il primo Paese al mondo a superare quota 100.000 contagi. Come conferma la Johns Hopkins University fino ad oggi infatti sono stati accertati 100.717 casi. 22:00 -Quasi 6mila casi di contagio e 92 morti non fermano la vita quotidiana in Turchia. “La priorità sono produzione e commercio” ha spiegato il presidente turco Erdogan e così niente coprifuoco. 21:40 – Sono più di 1.100 gli emendamenti presentati dai senatori al decreto ‘Cura Italia’ e più di 300 arrivano dalla maggioranza. 21:00 – Donald Trump ha ordinato alla General Motors di produrre nelle sue linee ventilatori per l’emergenza Covid-19. Può farlo in base alla “Defense Production Law”, legge emanata nel 1950 all’inizio della guerra di Corea. 20:30 – Oggi l’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato tre nuove sperimentazioni cliniche su farmaci per il trattamento del Covid-19. Sono 2 farmaci biologici (emapalumab e anakinra) e uno già in uso per l’artrite reumatoide (sarilumab). 20:00 – Nuovo discorso di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica agli italiani e stoccata alla mancata solidarietà dell’UE. 19:40– Il momento più toccante della giornata è stata la preghiera di Papa Francesco in Pizza San Pietro contro il Coronavirus. 19:30 – Appprovato dalla Camera dei Rappresentanti al Congresso americano un pacchetto di misure da 2 mila miliardi di dollari. Servirà a sostenere l’economia locale, sostenendo famiglie e imprese dopo l’epidemia del Coronavirus. 18:40 – Saranno 73 i pazienti italiani ammalati per Coronavirus che verranno curati in Germania. Finora ne sono arrivati sei (4 a Lipsia e 2 a Dresda). 18:15 – La Spagna conferma di essere nel pieno dell’emergenza contagio. Nelle ultime 24 ore sono morte 769 persone, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. In tutto 4.858 morti e complessivamente poco più di 64mila casi. 17:30 – Il bollettino della Protezione Civile, quest’oggi anticipato di mezz’ora: “Oggi abbiamo 969 morti in più, ma 50 erano di ieri in Piemonte. Le persone positive sono 66.414, 4.401 in più nelle ultime 24 ore, di cui 3.732 ricoverati in terapia intensiva. I guariti oggi sono 589 (totale 10.950)” 16:45 – Ecco il bollettino odierno della Lombardia: 2.409 nuovi contagi (totale 37.298) e 541 nuovi morti (totale 5.402). 14:37 – Attilio Fontana: “Ieri quando ho fornito il dato avevo a disposizione il numero, non l’elaborazione. Poi nel pomeriggio è stato chiarito che erano aumentati i tamponi” 14:10 – Ecco quanto ammesso dal virologo Giovanni Di Perri: “I numeri della Lombardia sono davvero spaventosi“. 13:45 – Ecco il bollettino odierno dello ‘Spallanzani‘ di Roma: “I pazienti Covid-10 sono in totale 202. Di questi, 25 necessitano di supporto respiratorio, mentre quelli dimessi o trasferiti sono 136“. 13:20 – Secondo l’Istituto Superiore della Sanità, il picco di contagi non è ancora arrivato. 12:50 – Colpo di scena nel Regno Unito: positivo il primo ministro Boris Johnson. 12:15 – Sequestro di 900 kit per la diagnosi in Calabria: leggi l’articolo. 11:50 – Sono stati finalmente autorizzati i farmaci antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina: lo riferisce la ‘Gazzetta Ufficiale’. 11:15 – Altri tre medici morti: adesso in totale sono 44. 10:40 – Il rugby si ferma definitivamente: chiusa la stagione come annunciato in una nota. 10:00 – Allarme anche in Brasile, il sindaco di Rio de Janeiro: “Niente posti in ospedale“. 9:15 – Gli Usa superano la Cina e adesso sono il primo paese al mondo per numero di contagi: 85.991. Leggi l’articolo 8:45 – A Fiumicino è arrivato in queste ore un volo dalla Cina con mascherine e camici. 8:10 – Nuovi casi di Covid-19 a Codogno: la zona era stata riaperta. 7:35 – Le parole del noto epidemiologo Pier Luigi Lopalco: “Meno contagi in Toscana e Puglia“. 7:00 – Macron a colloquio con Trump: grandissime novità in arrivo.

<<< Per gli aggiornamenti sulla diretta dei giorni precedenti, clicca qui >>>

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24