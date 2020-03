Un medico dell’Ospedale di Varese è stato ripreso mentre si esibisce come pianista in brani dei Queen. Il video è un inno a “Non fermarsi adesso” in tempo di Coronavirus

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, bombardati da notizie negative a tutte le ore, un po’ di buona musica può sicuramente far bene allo spirito. Soprattutto per chi, come medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari, stanno combattendo in prima linea questa guerra contro il Covid-19. Così non è passato inosservato il gesto di Christian Mongiardi, giovane medico ecografista dell‘Ospedale di Circolo di Varese, che si è esibito al pianoforte al termine del suo turno di lavoro. E anche la scelta del brano non è stata affatto casuale: “Don’t stop me now” dei Queen, un inno alla resistenza in un momento particolarmente difficile.

Varese, il medico pianista che suona i Queen in ospedale: “Non fermiamoci adesso”

L’esibizione del dottor Mongiardi, che inizialmente nel video si mostra contrario alla sua diffusione da parte del suo Primario, sta emozionando il web e sicuramente lanciando un messaggio di coraggio e speranza. Il medico, in camice e mascherina, alla fine del suo turno di lavoro in uno dei reparti per pazienti affetti da Coronavirus, si è seduto davanti al pianoforte presente nella hall del nosocomio della città lombarda. Mostrando una grande abilità nel suonare lo strumento, si è esibito in due celebri brani dei Queen come “Don’t stop me now” e “Crazy little thing called love“. Il video è stato poi pubblicato sulla pagina Facebook dell’Asst dei Sette Laghi, con tanto di messaggio “Non fermiamoci“. Una pausa dal lavoro che ha reso questo ragazzo un idolo per molte persone.

