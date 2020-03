Gli Usa, attualmente primo Paese mondiale per numero di contagi di Coronavirus, temono una stage di innocenti: si stimano fino a 200mila morti

Per settimane si è sottovalutato il problema, ma adesso gli Usa sono diventati di gran lunga il Paese con il maggior numero di contagi da Coronavirus al mondo. Sono, infatti, quasi 125.000 le persone infette, con oltre 2.000 morti, con lo Stato di New York in maggiore difficoltà. Ma il peggio dovrà ancora venire. Secondo quanto affermato da Anthony Fauci, considerato il maggior esperto americano di malattie infettive, si possono tranquillamente prevedere 200.000 morti negli Stati Uniti per la pandemia Covid-19. Lo scienziato di origini italiane, in una intervista rilasciata all’emittente televisiva statunitense ‘Cnn‘, ha però dichiarato che “è difficile fare previsioni esatte, perché è un target in continuo movimento“. Nel frattempo sono considerevolmente aumentati i test effettuati, ma in ogni caso si temono milioni di contagi.

Coronavirus, Usa primo Paese al mondo per contagi: Trump si scontra con i governatori

Il presidente Donald Trump, per ora, sembra guardare più il lato economico della pandemia, non volendo fermare la produttività della Nazione a stelle e strisce. Anche se in realtà il tycoon aveva proposto la quarantena per gli abitanti di New York, New Jersey e Connecticut, ma uno dei Governatori ha bollato come “illegale” e come “dichiarazione di guerra agli Stati” le misure di isolamento chieste dalla Casa Bianca. Si continua con degli “avvisi di viaggio” per cercare di dissuadere i viaggi e gli spostamenti tra e all’interno degli Stati, ma non c’è in programma nessuna chiusura dei confini. Il governo federale ha già stanziato 2.000 miliardi di dollari per far fronte all’emergenza economica causata dal Coronavirus, anche se questa somma potrebbe essere soltanto una prima tranche di aiuti al popolo americano.

