Morto il primo bambino per Coronavirus negli Stati Uniti. Il decesso sarebbe avvenuto nell’Illinois, dove le autorità locali hanno aperto un’indagine.

Un caso che ha sconvolto gli Stati Uniti d’America, dopo che è stata accertata la prima morte di un bambino a causa del Coronavirus. Una notizia che ha gelato il sangue nelle vene del popolo americano, incredulo dopo la notizia annunciata dal governatore dell’Illinois, J. B. Pritzker.

Il governatore dello stato del Midwsest ha affermato davanti ai microfoni nazionali: “Non si è mai registrata una morte di un bimbo per il virus. E un’indagine è stata avviata sul caso“. Per ora si mantiene grande riservatezza sul caso, con i funzionari dell’Illinois che non hanno rilasciato ulteriori informazioni sul bimbo. Al momento quindi non si sa ancora se il bambino, residente nella Contea di Cook, avesse patologie pregresse.

Coronavirus, negli Stati Uniti si apre un’indagine sul caso

Già nella giornata di ieri era trapelata la notizia sulla morte del bimbo di un anno, anche se al momento della scomparsa non si sapeva ancora il motivo. Con l’emergenza Coronavirus scoppiata anche negli USA, subito si è pensato ad un possibile contagio.

Dopo le prime indiscrezioni è stato confermato che la causa del decesso sia stato proprio il Covid-19. Adesso però la polizia ha deciso di aprire un’indagine per capire se il bambino avesse altre patologie pregresse.

I bambini hanno rappresentato solamente una piccola porzione di vittime causate dal coronavirus nel mondo. Secondo le varie fonti il primo decesso di un bimbo a causa di Covid-19 è avvenuto in Cina. In quel caso il bimbo aveva solamente 10 mesi e prima di morire aveva subito un blocco intestinale e insufficienza d’organo ed è morto quattro settimane dopo essere stato ricoverato in ospedale.

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Pediatrics, ci sarebbero stati circa 2.100 bambini infetti in Cina. Lo studio pubblicato sulla rivista ha rivelato che solamente il 6% dei bambini era gravemente malato.

