Coronavirus, Calabria: sequestrati 900 kit per la diagnosi in un centro di analisi biochimiche di Gioia Tauro.

Calabria: interviene la Guardia di Finanza per arginare una maxi truffa. Infatti, come riporta Skytg24, sono stati sequestrati 900 kit per la diagnosi del Coronavirus in un centro di analisi biochimiche di Gioia Tauro. Da quanto si apprende, diversi utenti avevano già effettuato il bonifico presso il sito internet di vendita, per l’acquisto dei kit. L’intervento delle autorità ha reso possibile la sospensione della consegna dei kit. La merce, che il sito era pronto a vendere, non aveva infatti la “certificazione Ce” ed era anche sprovvista delle autorizzazioni sanitarie del caso.

Come riporta Skytg24, la Guardia di Finanza ha ribadito la gravità della situazione, affermando che la vendita di prodotti di questo genere, senza alcuna certificazione e senza la prova d’efficacia, mette in serio pericolo la salute e l’incolumità delle persone.

Leggi anche >>> Coronavirus, l’appello del presidente Anci Antonio Decaro

Coronavirus Calabria, blitz della Guardia di Finanza in laboratorio

Il laboratorio di Gioia Tauro, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato 900 kit di diagnosi del Coronavirus non idonei, ora rischia tanto. Infatti, in base a quanto riporta Skytg24, al gestore del laboratorio sono state contestate le violazioni delle direttive Ce. Le sanzioni a cui il gestore del laboratorio va incontro variano dai 21.400 euro ai 128.400 euro. Il laboratorio ha messo in chiaro rischio l’incolumità della popolazione, in particolar modo di tutti i potenziali acquirenti, che già avevano effettuato il bonifico per l’acquisto dei macchinari. La Guardia di Finanza sta lavorando incessantemente in questi giorni, al fine di mantenere alti i controlli su eventuali casi di frode. Fortunatamente, in questo caso, le autorità sono riuscite ad intervenire in tempo e hanno bloccato la spedizione del materiale prima della partenza.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, 62.013 contagi e 8.165 morti in Italia: le ultime – DIRETTA

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24