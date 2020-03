Tante aziende chiuse, troppi lavoratori a casa in balia del caos: ecco piccoli trucchi per risparmiare ai tempi del Covid-19

E’ un periodo non semplice per nessuno, dalle grosse aziende al singolo cittadino, l’economia italiana ne risente su ogni fronte. Basti pensare che pub, bar, centri commericiali, cinema, il calcio e tutte le fonti principali dell’economia del Paese non stanno lavorando e quindi la moneta non gira. In un periodo tanto complicato, salvaguardare il singolo cittadino ed evitare una catastrofica crisi è fondamentale. E’ normale che quanto meno soldi girano, tanto più si prova a risparmiare: ecco dei semplici trucchi per ridurre al minimo le spese.

Come risparmiare ai tempi del Coronavirus: bollette

Milioni di italiani in questo momento sono costretti a stare chiusi in casa, dopo i decreti del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. In attesa che arrivino i soldi ai lavoratori e gli aiuti alle imprese, una buona notizia arriva su come risparmiare sulle bollette durante il Coronavirus. Secondo quanto affermato dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nel mese di aprile ci sarà una diminuzione importante delle tariffe sull’elettricità e sul gas. Il Covid-19 c’entra in parte, in quanto in questo momento è diminuita la quotazione delle materie prime nei mercati all’ingrosso, a causa anche di una riduzione dei consumi legata all’emergenza sanitaria.

La giusta spesa da fare

Bisogna partire dal presupposto che si tratta di quarantena dovuta a una pandemia, non è un periodo di carestia. I supermercati saranno sempre riforniti, è perciò inutile fare una spesa esagerata e volta ad avere scorte infinite di cibo nelle proprie dispense. Ci sono alcuni alimenti che è bene acquistare per effettuare una spesa intelligente, altri meno:

Prodotti a lungo termine come la pasta, l’acqua, i surgelati, il latte, i cereali ecc. utili in caso di permanenza prolungata a casa

come la pasta, l’acqua, i surgelati, il latte, i cereali ecc. utili in caso di permanenza prolungata a casa Alimenti freschi come frutta e verdura

come frutta e verdura Carne e pesce

Bevande alcoliche o analcoliche come Coca Cola, succhi, vino

come Coca Cola, succhi, vino Prodotti per la pulizia come scottex, tovaglioli, salviette, detersivi ecc.

come scottex, tovaglioli, salviette, detersivi ecc. Prodotti per animali come croccantini, lettiere ecc

