Di questi tempi, trovare un passatempo non è facile. Il chitarrista dei Queen Brian May ci prova insegnando a suonare Boheminan Rhapsody online

Col Coronavirus, il tempo sembra non voler passare. In Italia, come in altri paesi del mondo, l’intera popolazione è obbligata a rimanere in casa. Vietato uscire, se non per motivazioni di primaria importanza come lavoro, salute o acquisto di beni necessari. In un contesto del genere, viene veramente difficile trovare un passatempo valido. C’è chi ne approfitta per recuperare qualche film o serie tv, chi per fare videochiamate con i propri amici o chi si diletta in cucina. Un altro modo per passare efficace potrebbe essere quello di imparare a suonare uno strumento. In questo senso, un aiuto lo dà direttamente il chitarrista di una delle band più famose di sempre: i Queen. Brian May infatti, tramite i suoi social, ha pubblicato un tutorial su come suonare l’assolo di ‘Bohemian Rhapsody’.

Brian May, il video-tutorial di ‘Bohemian Rhapsody’ online

Anche Brian May, storico chitarrista dei Queen, ha voluto dare una mano a tutti coloro che sono chiusi in casa a causa del Coronavirus. E lo ha fatto a modo suo. In diretta sul suo profilo Instagram, May è andato in diretta per offrire una sorta di video-tutorial dell’iconico assolo di chitarra di ‘Bohemian Rhapsody‘. Immediata la reazione di tutti i fan più accaniti, che sono accorsi in migliaia per assistere a una lezione gratuita per suonare una delle canzoni più belle e conosciute della storia. Con questa piccola diretta, il chitarrista dei Queen ha inoltre annunciato che ci saranno altri video di questo tipo, in modo da continuare a tenere compagnia alle persone, esortandole a rimanere a casa.

