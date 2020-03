Coronavirus, cosa sta succedendo al mondo? Una risposta arriva da Medjugorje, attraverso il messaggio della veggente dopo aver visto la Madre Celeste.

Medjugorje (Getty Images)Nel pieno della pandemia da coronavirus, con l’Italia sempre più in ginocchio e nella morsa dell’infezione, arriva un nuovo messaggio di fede e di speranza da Medjugorje.

La Madonna è infatti nuovamente apparsa nel luogo sacro, lasciando un messaggio preciso alla veggente presente che lo ha poi girato a tutta la comunità cristiana.

Coronavirus, il messaggio della veggente Medjugorje

Ecco quanto riferito dalla donna: “La madre celeste mi ha riferito alcune cose che non posso dire. Per il momento posso solo immaginare ciò che ha in serbo per il futuro, ma da quel che ho compreso alcuni eventi sono già avviati e tutto prende forma”.

Come lascia poi intendere, questo sarà un lungo periodo di sofferenza e turbolenza dal quale poi uscirà il sereno: “Potremmo paragonare tutto questo alla primavera. Se vogliamo che la nostra casa sia impeccabile, dobbiamo prima metterla sottosopra spostando ogni cosa. Bisogna ripulire tutto e solo dopo, quando rimetteremo tutto al suo posto come prima, sarà immacolata”.

Messaggio, chiaramente, ricollegato all’emergenza da Covid-19: “E’ così che vedo la confusione di oggi nel mondo. Ma la vera pulizia di una casa inizia da una grande confusione”. Da lì il monito: “Sarete forse come la maggior parte dei figli, i quali, mentre la mamma pulisce, se ne stanno in disparte? O non avrai paura di sporcarti le mani e di aiutarla?, riferisce la veggente invitando i fedeli a mettersi in gioco.

Poi la chiusura: “Come la Madonna ha detto in uno dei suoi messaggi : “Desidero che insieme, per mezzo dell’amore, i nostri cuori trionfino. E che il trionfo del Suo Cuore inizi da te”.

