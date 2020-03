Coronavirus, Giulio Gallera fa il punto in Lombardia. L’assessore spiega il motivo dell’alta mortalità nella regione e apre a una possibile candidatura come sindaco.

Coronavirus, parla Giulio Gallera. In attesa del classico bollettino odierno atteso questo pomeriggio, l’assessore al welfare della Regione Lombardia ha parlato della criticità da Covid-19 in un’intervista per La Repubblica oggi in edicola.

Quando gli si chiede come sta vivendo questo periodo dal punto di vista mediatico, la risposta è la seguente: “Non lo vivo. Da un mese sto dentro al bunker della Regione Lombardia, dalle 8 a mezzanotte, l’emergenza non finisce, questo Covid-19 è esploso e se mi fermo un secondo a leggere i messaggi favorevoli, o a pensarci… ok, va bene. Ma non ho metabolizzato l’aumento della popolarità, ci sarà poi il tempo per farlo”.

Coronavirus, Gallera spiega l’alta mortalità in Lombardia

Gallera apre tuttavia alla clamorosa possibilità di candidarsi come sindaco della città: “Sono milanese, sono stato vent’anni al Comune, conosco ogni via della mia città e ne sono innamorato. Mi sono sposato qui, ho due figli al liceo, se servirà candidarmi, non mi tirerò indietro”.

Tema cruciale: perché la mortalità in in Lombardia è salita del 13%? Gallera, a tal proposito, abbraccia la teoria di molti esperti che ritengono in realtà i positivi siano dieci volte più della versione ufficiale. Il che porterebbe la percentuale a un più verosimile 1.3%.

Ma nonostante ciò, Gallera preferisce guardare allo scenario attualmente a disposizione: “Penso anch’io che il tasso di mortalità sia molto più basso, ma in questo momento bisogna dare il dato statistico e non discutere delle percezioni. Sul totale dei contagiati certi, quella è la percentuale. Il sommerso è sommerso, faremo i conti alla fine”.

Covid-19 in Italia ancor prima di gennaio?

C’è poi da considerare anche l’altra faccia della medaglia: “Attenzione, se la mortalità qui in Lombardia è più alta di Wuhan dipende dal fatto che la qualità delle cure in Italia è altissima. Qui abbiamo un numero gigantesco di anziani perché superano operazioni e malattie, sono accuditi alla perfezione, i decessi hanno numeri più alti perché da noi gli anziani vivono di più”.

Con il senno del poi, la soluzione probabilmente era un’altra: “Nessuno in Italia o in Europa era preparato a tutto questo, l’Europa avrebbe dovuto mettere in quarantena chiunque arrivasse dalla Cina, ma chi avrebbe potuto immaginarlo. La cognizione l’abbiamo avuta a fine gennaio, stiamo però appurando se il virus non ci avesse raggiunto prima”.

