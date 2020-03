Coronavirus, conferenza stampa del premier Giuseppe Conte: ecco dove seguire in diretta le parole del presidente del Consiglio dei ministri.

L’emergenza Coronavirus in Italia continua ad allargarsi a macchia d’olio e, ad oggi, si registrano addirittura 54.039 contagi e 6.820 morti nel nostro paese. Proprio per questo motivo, a breve, il premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa per comunicare al popolo italiano quanto deciso dal Consiglio dei Ministri. Segui in diretta l’intervento del premier Conte:

