Davide Barillari, consigliere del Lazio con il Movimento 5 Stelle, sarà espulso: ad annunciarlo è lui stesso

Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio da sempre vicino ai gruppi no vax, sulla propria pagina Facebook aveva pubblicato il link ad un sito di contro-informazione. Questo, tra l’altro aperto da lui stesso, è stato sconfessato dal gruppo consiliare e dal Movimento 5 Stelle. Barillari poi ha annunciato: “Oggi è il mio ultimo giorno nel Movimento 5 Stelle. Domani verrò espulso, in videoconferenza”. Non manca però di lanciare un attacco: “E’ un pretesto, la verità è che do fastidio al Pd’.

Coronavirus, Barillari convocato dalla capogruppo M5S Lombardi

Sempre su Facebook Barillari ha poi pubblicato il testo di una convocazione da parte della capogruppo Lombardi per una videoconferenza prevista domani alle 21. Da qui continua: “Io invece ho chiesto che all’ordine del giorno come primo punto ci sia la mozione di sfiducia a Roberta Lombardi. La motivazione ufficiale è aver creato un sito internet che ‘confonde’ i cittadini, ma che in realtà contiene solo atti presentati in Regione e informazioni sull’emergenza coronavirus. Un pretesto. La vera motivazione è che do fastidio al Pd e non mi sono mai allineato a Zingaretti, svolgendo il mio ruolo di opposizione senza mai abbassare la testa. Dieci anni di battaglie nel M5s. Ci ho messo sempre anima e cuore. Ho lavorato con migliaia di attivisti, denunciando sempre impicci, ingiustizie e corruzione. Sono stato il primo candidato presidente che ha sfidato Zingaretti. Ma il M5S ormai è cambiato, e abbiamo perso oltre a milioni di voti anche la coerenza e l’onestà che ci caratterizzava. Oggi è il mio ultimo giorno nel M5S e dedico a tutti voi, che credete in me, ogni attimo di lavoro di oggi. Vi assicuro che non smetterò mai di combattere”.

