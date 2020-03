Asp Corotone: tutti (o quasi) in malattia per il coronavirus. Assurdo quanto emerso nelle ultime ore. Dopo l’emergenza annunciata per Covid-19, è esploso il numero di personale defilatosi.

300 dipendenti dell’Asp Crotone attualmente in malattia. Mentre l’intera Italia lotta incessantemente nella guerra contro il coronavirus, nella città calabrese un intero ‘esercito’ sanitario si è defilato in modo vigliacco.

E’ questa l’assurda scoperta che ha indignato ovviamente anche lo stesso Francesco Masciari, direttore generale facente funzioni dell’agenzia sanitaria provinciale.

Asp Crotone: scoperta assurda causa coronavirus

Di questo importante numero ben 151 elementi appartengono al settore sanitario. Tra cui ci sono 91 infermieri, 33 medici e 17 operatori socio-sanitari. “È una cosa indegna, urge un intervento”, tuona uno scosso Masciari dopo aver appreso la notizia. Alla fine si è confermato quanto anticipato dall’Ordine dei medici di Crotone, il quale invitava i medici a non usufruire a certificati di malattia non reali e necessari in questo periodo di emergenza.

Masciari, tuttavia, ha affrontato la questione senza giri di parole: “Con il dovuto rispetto per tutti coloro che legittimamente stanno usufruendo di un beneficio di legge, occorre tuttavia sottolineare l’anomalia del dato, stranamente coincidente con l’acuirsi dell’emergenza coronavirus”. Rimarcando poi che la situazione potrà rientrare solo: “attraverso la fattiva collaborazione di tutto il personale dipendente aziendale”.

Il tutto anche perché in Calabria il quadro tende silenziosamente a peggiorare. Secondo quanto appreso dal nuovo bollettino ufficiale della protezione civile, sono al momento 225 le persone contagiate ma si contano già 5 vittime per Covid-19. Alcuni comuni sono stati chiusi in quanto potenziali focolai da controllare. Si tratta nello specifico di Cutro a Cotrone, Montebello Jonico a Reggio Calabria e San Lucido a Cosenza.

La governatrice calabrese Jole Santelli, così come Vincenzo De Luca in Campania, ha annunciato di aver chiesto al governo l’esercito sul territorio locale a supporto delle Forze dell’Ordine. Le quali purtroppo, malgrado lo enorme, non bastano per garantire il rispetto delle nuove misure restrittive.

