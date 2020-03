Roma: avvenuta ieri una rapina in un supermercato in zona Tintoretto. I ladri sono riusciti ad entrare forando una parete adiacente alla struttura.

Avvenuta a sud di Roma, in via Mario Bianchini, una rapina in un supermercato. A riportarlo è Skytg24, che parla di un bottino di 15 mila euro. I ladri sono riusciti ad entrare all’interno della struttura forando una parete adiacente al punto vendita. Una volta entrati all’interno del supermercato, come riporta Skytg24, i ladri hanno forzato la cassaforte e sono riusciti a rubare una somma pari a 15 mila euro. La polizia sta effettuando tutte le ricerche del caso, indagando su quanto accaduto nella giornata di ieri.

Roma: rapina da 15 mila euro in un supermercato

Non bastano i divieti imposti dalla Giunta romana, i supermercati continuano ad essere presi d’assalto e, a quanto pare, non solo dai consumatori. I rapinatori sono riusciti ad evadere dal supermercato romano con un bottino da 15 mila euro.

Intanto, la sindaca Virginia Raggi si è esposta in merito ai decreti messi in atto per bloccare la pandemia da Coronavirus. Ancor più restrittive le misure messe in atto nella capitale dalla giunta. La sindaca, come riporta FanPage, ha annunciato le nuove disposizioni, che vedono il divieto di accesso al pubblico ai parchi, ai giardini pubblici e alle ville. A tutto ciò si è aggiunta, nelle ultime ore, una nuova disposizione per la capitale, che vede il divieto di accesso al litorale romano. Sarà dunque vietato recarsi nelle spiagge del litorale di Roma. A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute, datato 20 marzo, a Roma si è deciso di procedere con misure precauzionali ancor più restrittive.

