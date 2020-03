Stato di emergenza anche in Italia: il Coronavirus si estende a macchia d’olio e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. Il Governo, intanto, ha allargato la zona rossa a tutto il territorio nazionale. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia.

Sabato 21 marzo

07:10 – Tornano ad aumentare i contagi in Corea del Sud con 147 nuovi casi nella giornata di venerdì. Sono state registrate anche 8 nuove vittime per un totale che supera quota 100 (102).

06:30 – Per il terzo giorno di fila la Cina non ha avuto nuovi contagi da Coronavirus interni. Sono invece 41 i casi di positività importati dall’esterno.

Venerdì 20 marzo

23:50 – Anche Cuba ha deciso di chiudere le frontiere per difendersi dal Coronavirus. Potranno entrare solo i residenti come ha comunicato il presidente Miguel Diaz-Canel Bermudez.

23:20 – Fino al 3 aprile accesso vietato a tutte le spiagge del litorale che dipendono da Roma Capitale. E allo stesso modo anche alla Pineta di Castel Fusano e alla Pineta Acqua Rossa. La decisione è stata presa dalla sindaca Virginia Raggi per motivi di salute pubblica.

22:40 – I governatori di Illinois, Connecticut e New Jersey si allineano a California e stato di New York. Da domani chiuse tutte le attività non essenziali per la vita comune. L’ordine è di stare a casa.

22:30 -“Basta con la caccia all’untore“. Lo chiede la sindaca di Torino, Chiara Appendino, spiegando che in città ormai sono molti quelli che da finestre e balconi insultano chi passa per strada.

22:00 -Arrivano anche le prime vittime del Coronavirus negli Emirati Arabi Uniti. Come ha spiegato il ministero della salute si tratta di persone che avevano già importanti patologie.

21:30 – Per la prima volta nella storia l’Unione Europea ha deciso di bloccare il Patto di Stabilità. Questo è l’unico modo per sostenere le economie dei singoli stati.

20:30 – In Lombardia chiuderanno presto anche tutti i tabaccai. Lo ha annunciatoil sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “Ci spiace, ma a mali estremi, estremi rimedi”

20:00 – Gran Bretagna, provvedimenti drastici per ridurre il contagio. Da questa notte chiusi tutti i pub, ristoranti e locali pubblici.

19:00 – Una nuova del ministero della Sanità prevede la chiusura degli esercizi alimentari nelle stazioni ferroviarie. Sarà valida fino fino al 25 marzo.

18:45 Neonato di 40 giorni guarito a Lecco: oggi è stato dimesso dopo essersi negativizzato al virus

18:30– Si aggrava anche il bilancio degli Stati Uniti: 202 morti e oltre 15.000 contagi

18.15 – Durante la conferenza stampa della Protezione Civile emerge un dato interessante che spiega la diversa mortalità che c’è in Italia: l’età media degli infettati italiani è di 61 anni, 43 quella della Cina.

18:00– Il bollettino di Borrelli: “689 persone guarite, sono 5129 in totale. 4670 l’incremento dei positivi, che sono 37860, di queste 19185 in isolamento, 2655 in terapia intensiva, pari al 7% dei positivi. 627 nuovi deceduti, con Coronavirus e non per Coronavirus”

17:00– Rinviati gli Europei di nuoto, in programma a Budapest dall’11 al 24 maggio. La competizione slitta al 17 agosto, dopo le eventuali Olimpiadi

16:00 – Da Palazzo Chigi fanno sapere: “Alimentari-supermercati aperti nel weekend”

14:55 – A Roma controlli a tappeto per chi esce con l’auto: ecco le ultimissime.

14:20 – In Emilia-Romagna arriva il primo prototipo di ventilatore doppio.

13:50 – Posticipati gli Europei di nuoto a Budapest: erano previsti dall’11 al 24 Maggio. Saranno programmati dal 17 al 30 Agosto

13:37– La Procura di Messina ha aperto un’indagine sui numerosi casi di persone rientrate dal Trentino

13:20 – Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, non ha dubbi: “Picco tra 2 settimane“.

12:48 – Isolati a Roma e ai Castelli due conventi. 59 suore sono risultate positive al tampone del CoVid-19.

11:38 – ANNULLATO G7: Donald Trump, a causa dell’emergenza coronavirus, ha cancellato il summit dei leader del G7 previsto per giugno

11:36 – RICHIESTA DELLA PUGLIA: la Regione Puglia ha dato piena disponibilità alla Lombardia e per questo è alla ricerca di medici da trasferire al Nord per fronteggiare l’emergenza

11:28 – Misure ancor più restrittive a Verona. Lo annuncia il sindaco Federico Sboarina. Saranno vietate le attività motorie in luogo pubblico. Per quanto riguarda la gestione degli animali domestici, lo spostamento sarà limitato alle aree vicine all’abitazione.

10:55 – Crolla il PIL in Italia. Ribasso dell’8% nei prossimi 6 mesi. La Francia chiede all’UE di supportare l’Italia.

10:35 – A Bergamo è stato dimesso il neonato che aveva contratto il Covid-19.

10:10 – Il “paziente 1” di Codogno è completamente guarito: leggi l’articolo.

09:42 – Netflix e Youtube abbassano la qualità dello streaming e sospendono l’alta definizione, a causa del sovraccarico della rete. Ad annunciarlo è Thierry Breton, commissario UE per il digitale. Leggi l’articolo.

08:30 – Questa mattina sono stati superati i 10mila morti da coronavirus nel mondo. La Johns Hopkins University registra un totale di 10.030 decessi, e un numero complessivo di contagiati di 244.523. I guariti complessivamente sono 86.031. L’Italia è il paese con più vittime. Fa riflettere l’aumento repentino delle vittime considerando che solo giovedì si era toccata quota 9.000.

07:30 – Il ministro dell’Economia Gualtieri annuncia nuovi aiuti nei confronti delle imprese: “Alla luce delle nuove regole europee sul sostegno di Stato ai privati, vareremo ulteriori misure per fornire garanzie e finanziamenti a supporto delle imprese“.

07:00 – La California ha deciso di applicare l’obbligo di restare a casa come in Italia per contenere la diffusione del coronavirus. Da Los Angeles a San Francisco, 40 milioni di persone dovranno attenersi alle misure prese dal governatore Gavin Newsom. “Dobbiamo piegare la curva. L’isolamento a casa non è la mia scelta preferita ma ora è necessaria“.

06:30 – Il CIO non demorde e reputa prematuro rinviare le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ad affermarlo il presidente Thomas Bach in un’intervista al New York Times: “Per noi non sarebbe responsabile prendere una decisione ora. Non sappiamo quale sarà la situazione. Stiamo comunque esaminando diversi scenari”.

06:00 – Per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi di Covid-19 a Wuhan. La Commissione sanitaria cinese ha confermato altresì 39 casi “di ritorno” e altri 3 morti. Le vittime totali salgono a 3.248.

03:00 – L’Argentina ha dichiarato la quarantena nazionale fino al 31 marzo. Il presidente Fernandez ha preso la decisione di ‘isolamento sociale preventivo obbligatorio‘ per cercare di prevenire la diffusione del virus. Al momento sono stati registrati un centinaio di casi nel paese.

Giovedì 19 marzo

23:58 – MORTO POLIZIOTTO PENITENZIARIO: L’assistente capo coordinatore Gianclaudio Nova è morto a 51 anni. Non prestava servizio da Dicembre, ma è risultato positivo al Coronavirus

22:54 – PORTOGALLO: proclamati 15 giorni di misure d’emergenza

21:47 – UFFICIALE FESTIVAL DI CANNES: rinviato anche il Festival di Cannes, previsto per Maggio. Nuova ipotesi per fine Giugno

21:38 – UFFICIALE FORMULA 1: annullato il Gp di Montecarlo. La comunicazione è arrivata poco fa dall’Automobile Club di Monaco

21:35 – POSSIBILI NUOVE ZONE ROSSE IN EMILIA ROMAGNA: Sergio Venturi nel bollettino odierno degli affetti da CORONAVIRUS in Emilia Romagna ha dichiarato di non escludere la possibilità di nuove zone rosse

21: 00– Di Maio: “In arrivo 100 milioni di mascherine dalla Cina”

20.55– Bce, Lagarde: “Pandemia sfida senza precedenti, ‘Quantitative Easing‘ per tutti i paesi in situazione critica”

20.45– A causa del Coronavirus salta anche il Festival del cinema di Cannes, previsto dal 12 al 23 maggio

20:30– Anche il Friuli-Venezia Giulia vieta tutte le attività all’aperto: ecco l’ordinanza firmata dal presidente Fedriga

20:15– Conte annuncia: “300 medici provenienti da tutta Italia arriveranno nelle zone più colpite”

20:00– I numeri in Europa: 3269 casi positivi e 144 morti nel Regno Unito, 327 vittime in Francia (108 oggi), boom di contagi in Irlanda: 191 (557 totali).

19:30– Morto un altro medico di base: la vittima è Franco Galli, di Medole, provincia di Mantova. Sono 14 i decessi certificati tra i camici bianchi

19:00– A Tarquinia il sindaco vieta tutte le attività all’aperto: è il primo provvedimento di questo tipo in Italia

18.30– Il presidente della Società italiana dei Pediatri, prof. Alberto Villano: “Sono 300 bambini positivi in buone condizioni”

18.15– Borrelli annuncia: “Dematerializzazione delle ricette mediche, d’ora in poi verrò attribuito un codice per ritirare i farmaci in farmacia”

18,10 – Ecco il bollettino quotidiano fornito da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in conferenza stampa: “Rispetto a ieri registriamo 415 guariti per un totale di 4440. Le nuove persone positive sono 4480 positivi per un totale di 33190, di cui 14135 in isolamento e 2498 terapia intensiva. Le persone decedute nelle ultime ventiquattro ore sono 427 per un totale di 3405 morti complessivi”.

17,30 – Attrice de ‘La Casa di Carta’ si ammala: ecco le sue parole.

16,55 – Twitter contro le fake news: rimuoverà post fuorvianti sul Covid-19.

16,20 – Sorpresa in casa Juventus: Gonzalo Higuain viola la quarantena e vola in Argentina

15,45 – Ecco quanto ammesso dal primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli: “Emergenza Covid-19 non finirà prima di 3 mesi”

15.10 – Di Maio: “Vogliamo far arrivare 100 milioni di mascherine”: il rifornimento dovrebbe esser fatto da un’azienda cinese

14.50 – Ufficiale, Premier League sospesa fino al 30 aprile: è arrivato l’annuncio pochi minuti fa

14,35 – Covid-19: ecco i gruppi sanguigni più a rischio e quelli più sicuri. >>> LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

14.00 – Fontana: “Oggi sentirò Conte per inasprire misure restrittive”: lo ha annunciato in conferenza stampa, affermando che c’è ancora troppa gente in giro, troppa gente sui trasporti pubblici e così poca gente che indossa le mascherine

13.50 – Spallanzani, la coppia di cinesi lascia l’ospedale: lo ha annunciato poco fa il direttore sanitario

13.30 – Azzolina: “Riapertura scuole? Difficile dire quando”: quasi sicura proroga della chiusura almeno fino a fine aprile

12.48 – Il presidente americano Donald Trump ha firmato un nuovo provvedimento per aiutare l’economia statunitense a fronteggiare l’emergenza CoVid-19. Leggi l’articolo.

12.10 – Apple annuncia una donazione alla Protezione Civile italiana. L’azienda americana ha fatto sapere che tiene molto all’Italia e effettuerà una donazione per aiutare gli operatori sanitari e per dare il suo contributo contro il CoVid-19.

11.04 – Ancora in rosso le Borse asiatiche. Seul affonda cedendo l’8,4%. Male anche Tokyo (-1,04%), Shanghai (-1%), Hong Kong (-1,9%) e Mumbai (-3,8%). Unica nota positiva la borsa di Shenzen che chiude con un lievissimo rialzo del 0,2%.

10.20 – Cardinal Malcom Ranjith: “Coronavirus creato in laboratorio”. Il cardinale porta avanti la sua tesi complottista. Leggi l’articolo.

10.10 – Iran, il Presidente Rohani dichiara necessaria una rigida quarantena collettiva. L’appello fa seguito all’appello di chiusura dei negozi e delle attività dichiarate “non necessarie”.

08.50 – Lo Spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi è in forte calo nella mattinata di giovedì. Il valore si attesta a 253,746, in netto ribasso rispetto ai 279,946 del giorno precedente. La chiusura della forbice è dovuta alla misura straordinaria decisa dalla Bce, con lo stanziamento di 750 miliardi per sostenere gli Stati membri -> LEGGI L’ARTICOLO

08.40 – Silvio Berlusconi torna a parlare e critica il decreto “Cura Italia”. Secondo il leader di Forza Italia i fondi stanziati non sono assolutamente sufficienti per far fronte all’emergenza. In un’intervista a “Il Giornale” il Cavaliere sottolinea: “Non consentirà la sopravvivenza delle aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro, né favorirà la ripresa. Bisognerà fare molto di più per sostenere le imprese e il mondo del lavoro. Conte ascolti le nostre proposte“.

08.20 – Gli Stati Uniti hanno prelevato 500mila tamponi dall’Italia per fronteggiare la loro emergenza da coronavirus. Un aereo cargo militare statunitense è partito dalla base di Aviano ed è atterrato a Memphis. A renderlo noto il Pentagono in una nota.

07.45 – Anche l’Australia vieta l’ingresso nel paese ai non residenti. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo ministro, Scott Morrison: “Un divieto di viaggio sarà imposto a tutti i turisti, i cittadini non australiani che arrivano in Australia. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 di venerdì“.

06.30 – Il Giappone ha deciso di negare l’ingresso a 38 paesi tra cui l’Italia. Il governo nipponico sta prendendo misure più stringenti per limitare la diffusione del contagio che ha raggiunto quota 932 unità. I morti finora sono 32. A quattro mesi dall’Olimpiade di Tokyo un segnale di forte chiusura.

06.10 – Per la prima volta dallo scoppio della pandemia da Coronavirus, non sono stati registrati nuovi casi interni in Cina. 34 invece i positivi “di ritorno” che arrivavano dall’estero. A confermarlo la Commissione Nazionale della Salute.

05.00 – “L’Africa deve svegliarsi e prepararsi al peggio”, dice il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando dell’emergenza coronavirus. Il consiglio è di vietare in ogni stato qualsiasi assembramento di massa per non favorire i contagi.

02.00 – La BCE ha stanziato 750 miliardi di euro per far fronte all’emergenza coronavirus. La decisione presa durante una riunione straordinaria in conference call nella tarda serata. Commento positivo da parte del Premier Conte: “L’Europa batte un colpo! Forte, sonoro, adeguato alla gravità dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando”.

Mercoledì 18 marzo

23.10 – La Regione Emilia Romagna con un’ordinanza emessa in serata ha disposto la chiusura di parchi e giardini pubblici. In più l’utilizzo della bicicletta e gli spostamenti a piedi sono permessi esclusivamente per lavoro, ragioni di salute o necessità (come gli acquisti alimentari). Chi volesse fare passeggiate o portare fuori gli animali di compagnia dovrà restare in prossimità della propria casa.

22.40 – Il Senato americano, con 90 voti a favore e 8 contrari, ha appena approvato un piano da 100 miliardi di dollari. Coprirà gli aiuti sociali destinati alla lotta contro il Coronavirus. Tra le misure previste ci sono i congedi per malattia retribuiti e i test gratuiti.

22.15 – La riapertura delle scuole slitta ai primi di maggio? La bufala corre sul web, anzi su Whatsapp. In realtà non ci sono comunicazioni nuove

21.30 – Questa sera il Grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia a Milano, si è illuminato con la scritta ‘State a casa’. Il messaggio luminoso rimarrà visibile anche nelle prossime sere.

21.00 -Diversi ragazzi italiani bloccati a Dublino dopo aver seguito un corso per assistenti di volo Ryanair: su 17, ben 15 sono risultati positivi al Coronavirus. Il 2 marzo erano partiti da Bergamo per Bari, Qualche giorno dopo il voo in Irlanda ma una ragazza è stata male in albergo ed è stata portata in ospedale. Dai test sugli altri, la conferma della positività di massa.

20.45 – All’Università di Oxford un pool di studiosi ha sviluppato un test rapido per il nuovo Coronavirus con risposta in appena mezz’ora. Sarebbe fino a tre volte più veloce dei metodi attuali. Prossimo passo, renderlo utilizzabile presso ospedali, aeroporti ma anche a casa.

20.30 –Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali, non ha escluiso che le misure del governo possano diventare più restrittive: “Il Paese al 90 per cento è fermo – ha deto a Sky Tg24 – e il restante 10 per cento ci consente di far funzionare tutto. Però il vaccino è ognuno di noi, è il nostro comportamento. Se si tratterà di fare una stretta ulteriore che incida sui comportamenti la faremo”.

20.00 – Nuiovo crollo della Borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones perde il 10,19% (a 19.088,90 punti) e il Nasdaq cala dell’8,30% a 6.726,09 punti mentre lo Standard&Poors 500 lascia sul terreno il 9,19% a 2.296,42 punti.

19.00 – Il ministero degli Esteri oggi ha sbloccato diversi voli per far rientrare i nostri connazionali ancora bloccati all’estero, compresi gli studenti Erasmus. In particolare i collegamenti con la Romania, ma anche Madrid e Malaga, Londra e Marocco.

18.00 – Ecco il bollettino nazionale fornito da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in conferenza stampa. Per quest’oggi – come spiegato – mancano i dati della Campania che dovrebbero essere aggiunti domani: “Oggi registriamo 1.084 guariti. E’ un numero veramente importante, che porta il dato totale a 4.025. Un incremento del 37%. Sono invece 2.648 le nuove persone positive. Il totale dunque è di 28.710. 12.090 sono in isolamento a casa, 2.257 in terapia intensiva. Purtroppo oggi vi devo comunicare 475 deceduti”.

17.55 – OMS: “La sanità italiana sta facendo miracoli”: lo ha dichiarato Michael Ryan, direttore del dipartimento emergenze dell’Oms

17.50 – Il bollettino di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia: “I positivi in totale sono 17.112 con altri 1.439 delle ultime 24 ore. 924 persone totali sono in terapia intensiva a cui se ne sono aggiunte altre 45. Il numero dei decessi continua a crescere in maniera importante purtroppo con 1.959 deceduti totali con 300 in più da ieri“.

17.30 – Bolsonaro: “In Italia tanti anziani, e quindi tanti morti”: lo ha dichiarato il presidente brasiliano

16.50 – Dalla Cina in arrivo 2 milioni di mascherine: verranno fornite ai territori dell’UE

16.20 – Primo morto a Cuba: era un uomo italiano di 61 anni

15.50 – Fontana: “Se non restate a casa, misure più rigide”: il Presidente della Lombardia ha voluto lanciare un messaggio chiaro a tutti i cittadini

15.20 – L’ipotesi di Spadafora: “Stop attività motoria all’aperto”: lo ha detto ai microfoni del Tg 1

15.00 – Ricoverato l’ex presidente del Real Madrid Sanz: potrebbe essere positivo al Coronavirus

14.40 – Matteo Salvini chiede l’immediata convocazione del Parlamento perché considera il decreto Coronavirus insufficiente.

14.15 – Bono Vox dedica una canzone ai medici: ecco il Video.

13.50 – Una bambina di 5 mesi, della provincia di Pordenone, è risultata positiva al Coronavirus.

13.20 – Ecco il bollettino medico del 18 marzo dell’Istituto Spallanzani di Roma: leggilo qui.

13.00 – Due persone arrestate a Torino per appalti truccati nelle sanificazioni. Si tratta di un dipendente del comune di Nichelino e di un operatrice di un’azienda di pulizie. I due si erano accordati per una cifra di circa 8mila euro, lucrando sull’emergenza da coronavirus.

12.50 – Continua la gara di solidarietà nel Nord Italia per l’emergenza Coronavirus. Anche la famiglia Ferrero, leader del settore dolciario, ha deciso di donare 10 milioni di euro al commissariato nazionale per l’emergenza, guidato da Domenico Arcuri.

12.19 – Referendum taglio dei Parlamentari. Nel Decreto emanato si parla anche del rinvio. In base a quanto si apprende, l’ultima data disponibile sarebbe il 22 novembre.

12.00 – Airbnb apre le porte gratuitamente a medici e infermieri. >>> LEGGI L’ARTICOLO

11.35 – Sassari: 11 contagiati nel reparto di cardiologia. Il reparto era stato chiuso dopo la positività di un primo paziente. Degli undici contagiati, sette sono rientrati a casa, in quarantena.

11.00 – Ecco l’Ordinanza della Regione Lazio per nuovi orari degli esercizi commerciali.

10.25 – Di nuovo positivo il “paziente 1” di Torino: la situazione.

9.50 – Il Covid-19 ha colpito tutti i 50 Stati americani: la pandemia si è estesa all’intero territorio.

9.10 – Ecco tutti i consigli per prevenire il contagio dai rifiuti.

8.30 – Crisi mondiale per le agenzie di betting: la pandemia fa crollare i bookmakers.

8.05 – Il Papa chiede la mano di Dio per fermare il Coronavirus: ecco l’intervista al Santo Padre.

7.30 – Intesa San Paolo stanzia 15 miliardi per aiutare le piccole-medie imprese.

