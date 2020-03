Col Coronavirus, fare la spesa ed evitare la fila è diventato impossibile. Ci sono però alcune soluzioni alternative utili. Ecco quali

Il Coronavirus ha decisamente cambiato lo stile di vita di tutti. Per fermare la terribile pandemia e tornare a vivere come fatto fino a poche settimane fa, il Governo ha emanato alcune norme restrittive da seguire tassativamente. Tra queste, una delle più importanti riguarda il divieto di spostamenti, se non per motivi lavorativi, di salute o per l’acquisto di beni di prima necessità. Fare la spesa è uno dei casi in cui è consentito uscire di casa, dovendo comunque rispettare tutte le norme del caso. È importante avere in mente, una volta arrivati al supermercato, quali sono i beni di primaria importanza da acquistare per poter resistere qualche giorno. In caso di alcune dimenticanze, però, diventa controproducente recarsi nuovamente presso le grandi catene. Ci sono alcune soluzioni alternative che permettono di evitare code e assembramenti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, Gismondo: “Troppi morti, potrebbe essere mutato”

Spesa ai tempi del Coronavirus: le soluzioni alternative ai supermercati

Di questi tempi, col Coronavirus che continua a preoccupare tutto il Paese, le grandi catene di supermercati sono prese d’assalto ad ogni ora. Seguendo le norme del Governo, è importante recarsi presso i grandi punti vendita massimo 1-2 volte a settimana, cercando di fare una spesa pensata ed intelligente. Può ovviamente capitare però di dimenticarsi qualcosa. In questi casi, muoversi nuovamente verso un supermercato diventa controproducente: altra fila e assembramenti evitabili. Ci sono soluzioni alternative, più veloci e meno rischiose: i piccoli esercizi commerciali. Per esempio i fruttivendoli, le macellerie e i panifici. In questo modo, sarà possibile evitare di alimentare il flusso di persone in coda ai grandi supermercati, potendo comunque acquistare ciò di cui si ha bisogno. Bisogna comunque rispettare le misure restrittive del Governo, cercando di muoversi il meno possibile, anche per l’acquisto di beni di questo tipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fila ai supermercati, nasce app per monitorare la coda in tempo reale

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24