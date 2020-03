Quando finirà l’incubo coronavirus? A rispondere al quesito è l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. L’esperto, intervenuto ai microfoni dell’ANSA, prova a fissare una possibile data per la fine dell’emergenza sanitaria.

L’incubo coronavirus, se tutto dovesse andare per il meglio, svanirà soltanto in estate. E’ quanto assicura Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’Università di Pisa e responsabile epidemiologia nella task force per l’emergenza Covid-19 in Puglia, intervenuto ai microfoni dell’Ansa.

Coronavirus, la previsione sui tempi

Il tutto per un motivo ben preciso: anche quando l’emergenza sarà apparentemente svanita, non vi potrà essere subito la certezza assoluta. Bisognerà pertanto non abbassare la guardia. “Il rischio di un ritorno dell’epidemia di Covid-19, anche dopo un periodo di assenza di nuovi casi, esiste, ed è alto”, assicura infatti l’esperto.

La data della svolta, appunto, dovrebbe essere l’estate. Ma l’epidemia “sarà lunga e anche a fronte di un calo dei nuovi casi di contagio, il rallentamento delle misure andrebbe fatto con estrema cautela, non sicuramente nell’arco dei prossimi mesi”, suggerisce Lopalco. Probabilmente – riferisce – serviranno ancora mesi prima di poter godere della libertà totale: “L’estate potrebbe essere il punto di svolta per lo stop alla misura del rimanere a casa”.

Ora, purtroppo, il flusso di contagi è attesi anche al resto d’Italia: “Le grandi città sono quelle a massimo rischio. Ci aspettiamo un aumento dei casi lì e al Centro-Sud”, riferisce l’epidemiologo. Ma c’è un ulteriore modo per provare ad arginare l’ondata: “Vanno chiuse le metropolitane se non si riesce a gestirle in sicurezza, con pochissime persone per corsa. Già venti persone in un vagone le considero un rischio notevole ai fini della diffusione del contagio. Se non si rispetta il metro di distanza, il rischio cresce anche perché si tratta di un ambiente chiuso”.

