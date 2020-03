Altro concerto virtuale su Instagram. Stavolta ad esibirsi è Andrea Bocelli, con Fedez e Chiara Ferragni, per l’ospedale di Camerino

Con tutti gli eventi chiusi al pubblico, per evitare ulteriori contagi da Coronavirus, in molti si cimentano in live sui social network in questo periodo delicatissimo. Così anche Andrea Bocelli ha deciso di esibirsi davanti al pubblico di Instagram.

Il tenore infatti è stato invitato da Chiara Ferragni e Fedez, la coppia regina di Instagram, ad esibirsi online il tutto ancora una volta per un’iniziativa benefica dei due.

Infatti è encomiabile l’impegno dei Ferragnez per la lotta al coronavirus. Non solo oltre 3 milioni raccolti per l’ospedale San Raffaele di Milano, ma anche tante iniziative che si rinnovano ogni giorno. L’ultima è per l’ospedale di Camerino, zona del Centro-Italia, che è stato adibito a centro per la lotta al Coronavirus.

Bocelli, onorato dall’invito, non ha perso tempo e si è esibito davanti ad una grandissima platea virtuale.

Andrea Bocelli: “Fare il bene rende degni di essere qui”

Il tenore simbolo dell’Italia nel mondo non ci ha pensato due volte, ed ha subito accettato l’invito della coppia italiana più famosa del web. Bocelli così si è esibito davanti ad una platea virtuale di ben 170mila persone, eseguendo i suoi pezzi più famosi.

In seguito il tenore ha appoggiato l’impegno delle due icone di Instgram, affermando: “Fare il bene è l’unico mestiere che ci

rende degni d’essere qui. Ognuno secondo il proprio talento, secondo quello che è e che ha, puo’ fare sempre e comunque la differenza“.

Poi il tenore ha invitato tutti a rimboccarsi le maniche per unire le forze e stringersi intorno al proprio paese, per vincere la battaglia contro questo nemico invisibile e difficile da sconfiggere. Così poi il tenore in compagnia del figlio, Matteo Bocelli volontario della ABF, si è esibito con un mix di sonorità che spaziano da genere a genere, dalla lirica al pop fino ad arrivare al rap.

Il grande merito dei Ferragnez è anche quello di aver unito diverse generazioni, dai teenagers agli anziani più attivi sui social. Adesso, come anticipato, l’obiettivo è il raggiungimento dei 100.00 euro.

Per chiunque fosse interessato a donare, lasciamo qui il Link per offrire il proprio contributo alla raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo Social, CLICCA QUI !