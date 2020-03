Denunciate a Palermo due persone che erano uscite di casa per acquistare droga, violando, tra l’altro, il decreto anti-Coronavirus.

Scattata la denuncia a Palermo per due persone che, violando il decreto anti-Coronavirus, erano uscite di casa per far rifornimento di droga. I due, come riporta Skytg24, sono stati immediatamente segnalati alla Prefettura e, di conseguenza, denunciati anche per aver violato il provvedimento delle autorità emanato al fine di combattere la lotta al Coronavirus. Non solo i due “clienti”: le autorità sono intervenute in via Bonincontro, arrestando, e ponendo ai domiciliari, il pusher. Si tratta di un ragazzo di 22 anni, che ha subito anche un sequestro di 200 euro, oltre alle dosi di droga di cui era in possesso.

Palermo, sale il numero di contagiati da Coronavirus

Sale intanto in Sicilia e, nello specifico, a Palermo il numero di contagiati da CoVid-19. In base ai dati riportati sale a 237 il numero totale dei contagiati. Palermo, come riportato da Palermotoday, conta ad oggi 21 pazienti ricoverati. In tutta la Sicilia è Catania la città più colpita dalla pandemia del CoVid-19. In base a quanto si apprende dai dati riportati dalla regione, risultano 114 ricoverati. Tra questi 53 a Catania, 21 a Palermo, 10 a Messina e Siracusa, 2 ad Agrigento, 6 a Enna, 3 a Caltanissetta, 2 a Ragusa e 7 a Trapani.

La Regione Sicilia raccomanda a tutti i cittadini lo scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite dal ministero della Salute.

Nel frattempo, come riporta Skytg24, la Sicilia chiude gli sportelli di “Riscossione Sicilia”. La decisione è stata presa al fine di tutelare al meglio la situazione dei cittadini e preservare la salute di tutti, compreso il personale addetto. Il provvedimento prevede la chiusura di tutti gli uffici che erogano servizi al pubblico e sarà attuato a partire dalla giornata di oggi, fino al prossimo 25 marzo, in attesa di aggiornamenti.

