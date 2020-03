Coronavirus, il leader degli U2 Bono Vox dedica una canzone ai medici impegnati in prima linea nella lotte negli ospedali

Il frontman degli U2 Bono Vox ha realizzato una nuova canzone, dopo una pausa che durava dal 2017, ispirata agli italiani messi in quarantena durante l’epidemia di coronavirus.

Ha pubblicato il suo nuovo testo, “Let Your Love Be Known“, sul suo account Instagram con la didascalia: “Per gli italiani che l’hanno ispirata… per gli irlandesi… per CHIUNQUE. Per chi il giorno di San Patrizio è in difficoltà e sta ancora cantando. Per i dottori, le infermiere, gli operatori in prima linea, sei tu a cantare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Airbnb apre le porte gratuitamente a medici e infermieri

Coronavirus, Bono Vox dedica una nuova canzone ai medici italiani

Ecco il testo della nuova canzone dedicata da Bono Vox ai medici e agli operatori italiani che lottano in prima linea.

“Sì, non c’erano persone qui

sì, ho camminato per le strade di Dublino e nessuno era vicino

Sì, non ti conosco

No, non pensavo che non mi importasse

Vivi così lontano da solo dall’altra parte della piazza

E non riesco a raggiungere ma posso prendere la pioggia

Non puoi toccare ma puoi cantare

Attraverso i tetti

Canta al telefono

Canta e promettimi che non ti fermerai

Canta il tuo amore, sii noto, fai conoscere il tuo amore.

Sì, c’è isolamento

Tu ed io siamo ancora qui

Sì, quando apriamo gli occhi fisseremo la paura

E forse ho detto la cosa sbagliata

Sì, ti ho fatto sorridere

Immagino che la distanza più lunga sia sempre l’ultimo miglio.

E non riesco a raggiungere ma posso sopportare la pioggia

Non puoi toccare ma puoi cantare

Attraverso i tetti

Canta per me al telefono

Canta e promettimi che non ti fermerai

Canta e non sei mai solo.

Canta come un atto di resistenza

Canta anche se il tuo cuore è rovesciato

Quando canti non c’è distanza

Quindi fai conoscere il tuo amore, oh fai conoscere il tuo amore

Anche se il tuo cuore è rovesciato.

Fai conoscere il tuo amore”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La lotta al Coronavirus raccontata dal medico di Milano

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24