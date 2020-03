Coronavirus, bollettino medico 18 marzo dell’Istituto Spallanzani di Roma: ecco quello che sta accadendo in queste ore nella Capitale.

Come di consueto, è stato reso noto da poco il bollettino medico del 18 marzo da parte dell’istituto Spallanzani di Roma. Ecco la nota: “I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 194. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono a questa mattina 40“.

Coronavirus, le ultime sulla riapertura delle scuole

Intanto, novità importanti anche per quel che riguarda la riapertura delle scuole, inizialmente prevista per il prossimo 4 aprile. Il Premier Giuseppe Conte, infatti, monitorerà con estrema attenzione l’evolversi della situazione in questa settimana ormai cruciale, ma avrebbe già deciso per un prolungamento della chiusura delle scuole e per un divieto per tutto quello che concerne le attività non essenziali. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.

LEGGI ANCHE >>> Scuole chiuse per il Coronavirus: le ultime sulla possibile riapertura

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24