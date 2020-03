Coronavirus, ondata devastante in Spagna. Nell’Alaves sono ben 15 i casi positivi, il che rende i bianco-azzurri il terzo club di Liga contagiato. Positivo al Covid-19 anche l’ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz.

Il coronavirus ora irrompe con forza bruta nel mondo del calcio. In Spagna, infatti, si registra addirittura un’ondata di positività da Covid-19. Secondo quanto riferisce La Repubblica, sono stati riscontrati e ufficializzati ben 15 contagiati in casa Alaves tra calciatori e dipendenti.

Coronavirus, 15 casi positivi per l’Alaves

Nello specifico soltanto tre sarebbero calciatori. Cinque apparterrebbero invece dello staff tecnico e altri cinque sarebbero membri del gruppo ‘Alaves Baskonia’. A questi si aggiungerebbero anche due asintomatici. Come fa sapere la società “Tutti si trovano in buone condizioni di salute e non presentano sintomi”.

Salgono così a tre le società spagnole nel pieno dell’emergenza sanitaria. Prima che club bianco-azzurro, infatti, anche Valencia ed Espanyol avevano annunciato degli episodi poi aumentati poco dopo. Nella prima società la questione ha toccato già il 35% del gruppo. Nel club di Barcellona, invece, ieri sono stato riscontrati sei positività tra atleti e staff. Tutti con lievi sintomi e senza annunciare i nomi coinvolti.

Positivo anche l’ex presidente

Il Covid-19 – si legge sempre sul quotidiano – ha inoltre colpito anche Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid alla guida dei blancos nella seconda metà degli anni 90. Ora è addirittura in terapia intensiva e c’è preoccupazione considerando i 76 anni di età.

