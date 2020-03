Depressione da Coronavirus e da soste forzate in casa? Nessuna paura, per risollevarci l’umore basta portare in tavola i cibi giusti

Soffrite di depressione da Coronavirus? Essere costretti a rimanere in casa con uscite contingentate e condizionate solo dalla spesa vi stressa? Nessun problema, il buon umore torna a tavola. Basta sapere su cosa puntare, cercando alimenti in grado di stimolare a dovere endorfina, e serotonina, cioé gli ormoni del benessere.

Le diete, o i regimi alimentari, solitamente puntanto al fisico e meno alla testa. Eppure il cibo è essenziale anche per dare il giusto tono, per non rischiare di cadere in depressione. E mai come in questi giorni, con l’incubo della pandemia che aleggia, farsi travolgere è questione di attimi. La dieta contro la depressione deve comunque essere bilanciata ericca di elementi nutrienti, ma nella giusta misura.

Non possono assolutamente mancare a tavola cibi che contengono acido folico, ben conosciuto anche dalle donne in gravidanza. Ricco di vitamina B9, aumenta i livelli di serotonina nel corpo. Allo stesso modo anche la Vitamina C, perché riduce gli effetti dello stress, e il triptofano che è un amminoacido essenziale. Ha un efficace potere di calmante naturale e anticipa l’emissione della serotonina. E ancora i cibi ricchi di Omega 3, gli acidio grassi che tra le altre cose mantengono stabile l’equilibrio mentale ed evitano la depressione. Ma fondamentali sono anchde potassio, calcio e magnesio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, il virologo: “Seguite questa dieta per essere più forti”

Depressione e Coronavirus: uova, verdura verde e cioccolato sono al top



Cosa portare quindi in tavola spesso, ma adesso che il Coronavirus incombe anche tutti i gorni? Facciamo degli esempi concreti per darvi qualche spunto. Certamente le uova che sono ricche di amminoacidi e vitamina B12 ma rappresentano ancdhe un alimento completo. Anche se lo ignoriamo, riequilibrano l’attività del sistema nervoso e prevengono gli stati di ansia oltre che di depressione.

Lo stesso effetto a tavola possiamo ottenerlo consumando verdure a foglia verde. Sono ricche di magnesio, quindi aiutano a equilibrare il sistema nervoso. Le noci invece, specie se lontano dai pasti principali, come tutta la frutta secca contengono Omega 3, potassio e magnesio. Per i motivi che abbiamo illustrato, sono il top. Come i semi e l’olio di lino, anche loro fonte di grassi Omega 3, ma anmche il cacao. Merito dei suoi amminoacidi che aumentano la produzione di serotonina. Nell’elenco entrano a buon diritto anche la carne e il pesce magro, i cereali integrali, i fagioli, le arance e gli avocado.

Cosa non portare invece a tavola, nemmeno in piccole dosi? Tutti gli insaccati, i formaggi grassi, tutti i dolci e le merendione industriali, i cereali raffinati. Ma anche bibite gassate, zuccheri raffinati, bevande alcoliche e troppi caffè.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24