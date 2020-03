Ecco il Tocilizumab: la cura al coronavirus sperimentata a Napoli e che ha dato buone speranze alla comunità scientifica. Ne ha parlato in conferenza Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa.

Cura al coronavirus, partirà ufficialmente giovedì prossimo la sperimentazione a base di Tocilizumab testata all’ospedale Cotugno di Napoli. A riferirlo è stato direttamente Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa.

Il Dg dell’Agenzia italiana del farmaco, infatti, ha presenziato in conferenza stampa per il nuovo bollettino medico in compagnia del dottor Ranieri Guerra dell’Oms e di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.

Cura al coronavirus, da giovedì iniziano i test

Dopo i primi segnali incoraggianti all’ombra del Vesuvio, ora il rimedio sarà testato in scala nazionale come riferito dal dirigente farmaceutico: “Ci sono dati preliminari promettenti. Ora abbiamo impostato un ampio studio di fase 2 per la sicurezza e l’efficacia e valuteremo su 330 pazienti. Il percorso inizierà giovedì prossimo e ha lo scopo di valutare l’impatto del farmaco”.

Magrini, inoltre, spiega anche qual è lo scopo del farmaco e come funziona: “Inibisce il fattore di infiammazione. Questo virus provoca nei pazienti più gravi una cascata infiammatoria molto ampia che produce polmoniti diffuse e molto severe. L’idea originale è che potesse spegnere queste cascata infiammatori essendo un anti infiammatori per artrite reumatoide che è una condizione infiammatoria”.

Come funziona il Tocilizumab: le parole del prof. Magrini

Nella sua intervista, il prof. Magrini spiega come nasce l’idea: veicolare il seguente metodo per provare ad attenuare e contrastare il nuovo Covid-19. E non mancano le buone indicazioni: “I dati sono in via di acquisizione e sono un mix: ci sono segnalazioni di miglioramenti e altri casi dove non vi è un riscontro. Ma la sopravvivenza aumentata è ciò che conta. Bisogna dimostrare quante vite salviamo, chi ne giova maggiormente e qual è l’effetto compressivo”.

La terapia, come spiega l’esperto, è stata già ampiamente utilizzata nel frattempo: “E’ stato già usato su diverse centinaia di pazienti. Inoltre il farmaco è stato concesso con ampia disponibilità dalla ditta produttrice in maniera totalmente gratuita e questo va riconosciuto. Ora ci sarà la valutazioni su soggetti di una certa gravità ma non gravissimi, ossia intubati da più di 24 ore. Avranno il farmaco e valuteremo”.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24