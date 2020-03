I cani contagiano il Coronavirus: una fake news che sta facendo aumentare il numero di abbandoni. La Croce Rossa ha lanciato un appello

Di questi tempi, con il Coronavirus che continua ad espandersi e il numero dei casi aumentare, cresce anche la paura delle persone. E, di conseguenza, sono sempre di più le precauzioni che vengono prese in modo da evitare il contagio. Bisogna però stare attenti. Negli ultimi giorni, stanno circolando diverse fake news a riguardo. Una parla dei cani, e nello specifico di come potrebbero contagiare il Coronavirus ai loro padroni. Si tratta di una notizia falsa, che però sta provocando conseguenze terribili. Secondo gli ultimi dati, infatti, starebbe aumentando il numero di abbandoni degli animali a quattro zampe. La Croce Rossa Italiana ha deciso di lanciare l’hashtag #nonsiamocontagiosi, con l’obiettivo di sensibilizzare il maggior numero di persone possibile in questa direzione.

Coronavirus e abbandono cani: l’appello della Croce Rossa Italiana

La sezione cinofila della Croce Rossa Italiana ha deciso di lanciare un hashtag #nonsiamocontagiosi, seguito da una solida campagna di sensibilizzazione. I cani non sono contagiosi, il Coronavirus può essere trasmesso solo tra esseri umani. Le fake news che girano in questi giorni sono tante, e molta gente non sa più a cosa credere. Ecco perché la Cri ha deciso di muoversi personalmente in questo senso. “Le fake news stanno facendo aumentare il numero di cani abbandonati. Non fatelo, seguite solo le direttive del Governo” è il messaggio chiaro e preciso lanciato dalla Croce Rossa Italiana. All’iniziativa lanciata parteciperà anche il Pet Carpet Film Festival, oltre che vari personaggi dello spettacolo come Lino Banfi, Enzo Salvi, Giancarlo Magalli e tanti altri.

