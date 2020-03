Calciomercato Juventus, si studia l’acquisto dell’ex interista per la prossima stagione: la concorrenza è folta

La Juventus è sempre viva sul mercato, alla ricerca di giovani, affari e top per far fare continui salti di qualità alla rosa. Diversi sono i ruoli che il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe pensando di sistemare in vista della prossima stagione. Oltre l’attacco ed il centrocampo, l’idea è quella appunto di rinforzare le fasce di difesa dove vi sono solo Alex Sandro, Danilo, De Sciglio ed un adattato Cuadrado.

Calciomercato Juventus, piace Telles: ma c’è concorrenza

Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi del Sun, i bianconeri avrebbero messo fortemente nel mirino l’ex interista Alex Telles che ora è al Porto. In Portogallo il brasiliano si è consacrato come uno dei migliori sinistri in Europa. Sul calciatore, però, ci sarebbe la forte concorrenza del Chelsea pronto a sborsare per lui ben 40 milioni di euro. Anche il Real Madrid ci avrebbe fatto un pensierino per renderlo l’erede di Marcelo.

Juventus, entrate ed uscite possibili in estate

Molto movimentato potrebbe essere il prossimo mercato bianconero. A partire dalla porta dove, qualora arrivasse Donnarumma dal Milan, partirebbe Szczesny che ha da poco rinnovato fino al 2024. In difesa, al centro, difficile accada qualcosa. A centrocampo potrebbe essere rivoluzione: piacciono Milinkovic-Savic e Paul Pogba. Il francese, tra i due, è il preferito. Entrambi costano sui 150 milioni di euro. In uscita ci sono Khedira, Rabiot e Pjanic. In attacco si proverà a trovare una sistemazione per Gonzalo Higuain, mentre in entrata dovrebbe arrivare un calciatore top. Nella lista ci sono Mbappé del PSG, Kane e Son del Tottenham e Sancho del Borussia Dortmund. Possibile anche il cambio in panchina con Sarri che rischia molto ed al suo posto potrebbe tornare Allegri o arrivare Guardiola.

