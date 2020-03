I flash mob stanno prendendo il sopravvento in tutte le città italiane. Non poteva mancare la classifica delle hit più cantante sui balconi

In questi giorni di quarantena, l‘Italia intera è più unita che mai. Si può percepire l’unione e la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla causa. Impazzano gli hashtag #andratuttobene, #celafaremo e così via. Un’unione così vera e sentita che sembrava solo le partite della Nazionale di calcio potessero dare. Tra le tante attività e manifestazioni a dimostrazione di questa partecipazione, ci sono i ‘flash mob‘. Ossia eventi organizzati su internet nei quali, ad un orario prestabilito, si decide di fare una cosa tutti insieme. Durante gli ultimi giorni, sempre più spesso su molti balconi d’Italia si canta per darsi forza a vicenda. L’Inno di Mameli, ‘Azzurro’, ‘Il cielo è sempre più blu’. Proprio a seguito di questo enorme successo, Mei ha pensato di creare la Balcony Music, ossia la hit parade delle canzoni più cantate dagli italiani durante questi eventi.

Flash mob, quali sono le canzoni più cantate sul balcone

È nata Balcony Music, la classifica ufficiale delle canzoni più cantate sui balconi dagli italiani! I flash mob stanno diventando ormai una normalità. Ad un orario prestabilito, in tutta Italia si inizia a cantare, fare luci con i flash eccetera. La Mei ha ben pensato che non poteva mancare una hit parade con tutte le canzoni più amate e cantate dagli italiani sui balconi. Al primo posto, non poteva non esserci l’Inno di Mameli, cantato a squarciagola tra le bandiere tricolore. Secondo posto per l’immortale ‘Azzurro‘ di Paolo Conte, mentre il gradino più basso del podio se lo aggiudica ‘Ma il cielo è sempre più blu‘ di Rino Gaetano. Il quarto e il quinto posto, invece, vedono canzoni più legate alle tradizioni regionali: ‘Romagna mia‘ e ‘O mia bela madunina‘.

