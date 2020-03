Continua l’emergenza da coronavirus nel mondo. Gli USA decidono di mettere in quarantena New York, mentre a Las Vegas chiudono anche i casinò.

Dopo i primi casi di celebrità contagiate dal Covid-19 anche gli Stati Uniti decidono di mettere in quarantena le proprie città. Un colpo duro specie per la più grande potenza economica al mondo. La decisione è arrivata dopo che per la prima volta il dato dei morti nel mondo ha superato quello della Cina.

Infatti sono già stati accertati ben 3.241 decessi nel mondo causati dal virus, rispetto ai 3.213 della sola Cina. Inoltre nel mondo intero secondo la Johns Hopkins University ci sarebbero ben 86.000 casi di contagio.

Nella giornata di ieri, inoltre è stato registrato un altro caso di Covid-19. Infatti è stato trovato positivo al tampone anche il conduttore televisivo Richard Wilkins, che lo scorso 7 marzo incontrò la moglie di Tom Hanks.

Coronavirus, USA: a Los Angeles e New York chiudono bar e ristoranti; casinò chiusi a Las Vegas

Anche gli Stati Uniti hanno così deciso di applicare misure drastiche come l’Italia, con il paese costretto ad adattarsi di conseguenza. Infatti sono state chiuse tutte le scuole, per preservare la salute di bambini e ragazzi, con lezioni online che inizieranno dal 17 marzo.

Mentre invece a New York e Los Angeles i sindaci dispongono la chiusura di Bar e Ristoranti. Ad annunciare per primo il provvedimento ci ha pensato prioprio Bill De Blasio, sindaco della Grande Mela.

Inoltre nella notte il vicepresidente americano, Mike Pence, ha annunciato le nuove misure da attuare a livello federale. Sono tante le misure prese, dal coprifuoco delle attività commerciali alla chiusura dei servizi pubblici, con anche tutti gli eventi che supereranno le 50 persone che saranno rinviati o concellati.

Infine anche a Las Vegas nascono i primi provvedimenti per contenere la diffusione del virus. Infatti dalla giornata di domani saranno chiusi i casinò Wynn Resorts e Mgm Resorts International, fra i quali il Bellagio, il Mandalay Bay, e il Mirage.

A riguardo Mgm ha affermato: “È chiaro che questa è una crisi di salute pubblica che richiede un’azione collettiva se vogliamo rallentarne l’avanzata. La salute dei nostri ospiti e dei dipendenti è la prima preoccupazione“.

