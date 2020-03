Diverse sono le livecam presenti nelle città d’Italia, le quali mostrano il fermo assoluto del paese a causa dell’epidemia da coronavirus

L’arrivo delle misure restrittive per un’Italia zona protetta, a causa del coronavirus, vedono le città sempre più deserte. Nonostante ogni giorno arrivino più o meno critiche per le diverse persone che non rispettano le norme del decreto uscendo di casa propria senza motivi validi, le città di Italia ‘godono’ comunque per la maggiore di un fermo assoluto.

Coronavirus, l’Italia si ferma: le livecam in azione nelle maggiori città

Per il momento le livecam attive sono quelle di Venezia, Città del Vaticano e Gubbio. Non sono però le uniche che ci mostrano un paese deserto a causa del tragico momento, il quale però non ha nessuna voglia di abbattersi e questo invece lo denotano i flashmob e le canzoni cantane dai balconi per esorcizzare la paura. La faccia della medaglia positiva, se se ne vuole vedere una, è che l’inquinamento nell’aria è in rapida diminuzione e questo fa ben sperare per le sorti del futuro dell’ambiente.

VENEZIA (FRIULI)

PIAZZA SAN PIETRO (CITTA’ DEL VATICANO)

GUBBIO (UMBRIA)

Perugia (UMBRIA)

ASSISI (UMBRIA)

