La Croce Rossa, in coordinamento con il Ministero della Salute, è alla ricerca di medici e infermieri con disponibilità immediata per le zone più colpite dal Coronavirus. Ecco come mettersi in contatto

Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia, con alcune zone della Lombardia sempre più in difficoltà per i tanti casi di persone positive al Covid-19 e moltissimi pazienti ricoverati. Le risorse, sia a livello di strutture che di personale sanitario, ormai da giorni scarseggiano e servirebbero dei rinforzi. La Croce Rossa, in coordinamento con il Ministero della Salute, sta cercando medici ed infermieri con immediata disponibilità a trasferirsi nelle zone maggiormente colpite dall’epidemia.

Coronavirus, l’appello della Croce Rossa: “Cerchiamo medici e infermieri”. Ecco come mettersi in contatto

Oggi pomeriggio sul sito e sui profili social del Ministero della Salute è stato pubblicato un annuncio fatto dalla Croce Rossa Italia, che sta cercando personale sanitario da inserire immediatamente in organico per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “Ricerchiamo medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale sanitario con disponibilità immediata per supporto nelle aree più colpite. Invia un sms al numero 435.35.35″.

Chi è interessato dovrà digitare la sua qualifica, ad esempio “disponibilità immediata medico”, e sarà ricontattato da un operatore della Croce rossa. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito della CRI https://www.cri.it/home.

🔴#COVIDー19, serve personale nelle aree più colpite🔴 🧑‍⚕medici, infermieri, operatori e personale sanitario con disponibilità immediata

📞invia un sms al 435.35.35

👉digita la tua qualifica e sarai ricontattato da un operatore @crocerossa ⤵ https://t.co/I4dEGBAXDH pic.twitter.com/Fn7q3muNyO — Ministero Salute (@MinisteroSalute) March 16, 2020

