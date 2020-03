Coronavirus, a Roma i fedeli in strada a seguire la messa: non potendo affollare le chiese, oggi hanno seguito le celebrazioni da fuori

Coronavirus, a Roma i fedeli in strada: una scena vista in diverse zone della città, perché non potendo etrare per la celebrazione si sono aggiustati. Alcune parrocchie hanno anche organizzato un servizio con altoparlanti in modo da permettere a tutti di ascoltare la messa anche da fuori.

Non essendo chiaramente vietato, nel decreto del governo, uscire di casa per recarsi nei luoghi di culto, le chiese sono ancora frequentate. Non negli orari delle messe, che rimangono chiuse ai fedeli per evitare assembramenti e quindi possibilità di contagio. Ma nelle altre ore sì, come hanno confermato alcuni parroci romani. E per il resto, si affidano ai servizi di streaming e a quello che le parrocchie, in tutta Italia, organizzano per raggiungerli.

Monsignor Angelo De Donatis (cardinale vicario di Roma, Messa presso la cappella della Cei) oggi nella sua omelia è stato chiaro. “In questo tempo tribolato è anche difficile andare nelle nostre chiese di mattoni e non possiamo accostarci ai sacramenti. Ma possiamo riscoprire come tutta l’esistenza del cristiano sia canale della grazia: Dio non è impotente… E’ ridicolo pensare che un virus possa impedirgli di consolare i suoi figli amati, di parlargli, di irrobustirli nella prova“.

Papa Francesco prega e passeggia per Roma e Virginia Raggi lo ringrazia

Ringrazio di cuore Papa Francesco per le sue preghiere in questo momento così difficile per Roma, l’Italia e tutto il mondo. #andràtuttobene pic.twitter.com/CT6zRFR8YW — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 15, 2020

La giornata di oggi è stata anche caratterizzata dal pellegrinaggio di Papa Francesco in due chiese romane e per le strade della città. Una preghiera per fare sentire la Chiesa ancora più vicina agli italiani in questo momento così doloroso. E al Pontefice è arrivato anche il ringraziamento pubblico della Sindaca, Virginia Raggi.

Una domenica particolare, arrivata al termine di una settimana strana per i cristiani romani. Una circolare firmata dal cardinale Angelo De Donatis ordinava la chiusura delle chiese alla preghiera privata dei fedeli fino al 3 di aprile. Ma il giorno successivo,

venerdì 13 marzo, il tiro è stato aggiustato in corsa. Era stato un eccesso di prudenza, in mezzo a notizie contrastanti che hanno toccato profondamente anche il Vaticano.

Così il Vicariato ha pubblicato un secondo decreto che cancellava il primo, riammettendo la libertà di pregare in parrocchia, non in orario di messa. C’era il rischio che le persone potessero sentirsi ancora più isolate di quanto già non fossero per le restrizioni del govero. E non è tutto, perché i sacerdoti che vorranno, potranno anche andare a visitare le case, con tutte le precauzioni del caso.

