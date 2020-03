Continua l’emergenza Coronavirus a Torino, due bambini trovati positivi al Regina Margherita di Torino. In Piemonte le morti salgono a 66.

Continua l’emergenza Coronavirus anche a Piemonte. Proprio il capoluogo piemontese, Torino, ha visto due ricoveri eccezionali all’ospedale Infantile Regina Margherita. Infatti nella giornata di ieri sono stati riportati il ricovero di due bambini contagiati dal Coronavirus.

Una situazione che preoccupa e non poco, visto che i bambini hanno delle difese immunitarie molto basse e rischiano maggiormente rispetto ad un uomo adulto o ad un ragazzo.

Qualche giorno fa all’ospedale torinese fu ricoverato anche un bambino di nove anni, anch’egli contagiato dal pericoloso Covid-19. Il bimbo però fu messo in quarantena domiciliare, tenuto sotto controllo da alcuni medici. Una situazione abbastanza delicata anche in Piemonte dove sale sia il numero dei contagi che il numero dei decessi.

Coronavirus, si aggrava la situazione in Piemonte

Ma nella regione Piemonte la situazione continua a peggiorare. Infatti a rendere nota la situazione è proprio l’Unità di Crisi della Regione Piemonte che afferma che il numero dei contagi ha superato il migliaio e che non è ancora disponibile un calcolo esatto dei contagiati.

Inoltre sempre nella regione Piemontese continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Infatti le vittime da Coronavirus salgono a 66, venti in più rispetto alla giornata di ieri. Ciò che preoccupa di più però è che il dato continua a crescere e per ora ancora deve vedere un rallentamento.

Nelle ultime ore, l’unità di crisi regionale ha registrato ben sette decessi, sono ben cinque uomini e due donne, Secondo le autorità sono due della provincia di Alessandria, tre del Torinese e due del Cuneese. Inoltre l’età media delle vittime è di circa 82 anni, a testimonianza che il virus è maggiormente letale per le persone anziane.

Attualmente i ricoverati in terapia intensiva sono ben 159, mentre la provincia in cui si sono registrati i maggiori decessi è quella di Alessandria con 30, seguita da Torino (16) e Novara (5). Così si allarga la situazione d’emergenza anche nel piemontese, dove i cittadini cercano di rispettare la quarantena per isolare il virus.

L.P.

