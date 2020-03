Nuove idee per l’assistenza sanitaria per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, spuntano nuove idee nel Nord Italia – maggiormente colpito – per dare assistenza sanitaria a tutti i contagiati. L’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, ha parlato di una possibilità di trasformare i padiglioni della Fiera in ospedale. Così come a Wuhan sono state utilizzate altre strutture e qualificato il personale, questa è l’idea che si vorrebbe seguire anche in Italia. “Il problema vero sono i respiratori e il personale che deve essere formato e qualificato – spiega Gallera -. Oggi abbiamo un incontro con la Protezione Civile che ci deve dare una risposta definitiva, ci devono dire sì o no”.

La proposta di Genova

Anche Genova si mobilita per creare posti in cui si può garantire assistenza sanitaria per i contagiati di Coronavirus. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti rende nota la volontà di trasformare un traghetto Gnv in ospedale anticoronavirus. “Sul traghetto cominceremo con moduli da 25 posti per salire fino a 200, tra cinque giorni potremo iniziare ad essere operativi”.