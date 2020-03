Coronavirus, le stime del Governo: picco il 19 marzo con 92 mila contagi come si evince dalla bozza del decreto sulle misure economiche.

Al momento si registrano poco più di 1000 vittime in Italia e circa 15 mila persone contagiate (compreso anche il numero di morti e guariti), ma i numeri relativi all’emergenza Coronavirus sono destinati purtroppo ad aumentare. Lo rende noto il Governo italiano nella bozza del decreto sulle misure economiche da realizzare per ovviare a questa grandissima emergenza. In base a quello che è l’andamento del virus – si legge su ‘Fanpage.it’ – il picco si dovrebbe registrare il prossimo 18 marzo e il numero di contagi dovrebbe raggiungere addirittura quota 92 mila.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, 12.839 malati e 1016 morti in totale: La Disney chiude i suoi parchi – DIRETTA

Coronavirus, il messaggio di Mattarella

Intanto, scende in campo anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un messaggio davvero importante: “L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione“.

<<< Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>>