Promuoveva viaggi in Sardegna come fuga dall’emergenza CoVid-19. I Carabinieri di Tortolì intercettano l’ albergatore e lo denunciano.

Una “fuga da CoVid-19”, questo promuoveva sui social e attraverso i suoi canali l’abergatore di Arbatax (unica frazione di Tortolì). Attraverso questa operazione pubblicitaria, l’albergatore sponsorizzava viaggi nel suo hotel in Sardegna, nonostante le norme precauzionali indicate dal Governo.

Le autorità, come riporta Skytg24, hanno denunciato l’albergatore per istigazione a delinquere. L’hotel pianificava dei viaggi in Sardegna, promuovendo la provincia dell’Ogliastra come zona tranquilla, senza le misure restrittive imposte dal Governo.

Leggi anche >>> Coronavirus, i nuovi numeri: 10.590 contagi e 827 morti in totale. Trump sospende i voli con l’UE – DIRETTA

Fuga da CoVid-19, denunciato albergatore

L’offerta prevista dall’albergatore di Arbatax prevedeva offerte sulle prenotazioni fino al 30 aprile, dunque in pieno periodo d’emergenza Coronavirus, con l’aggiunta di eventuale annullamento senza alcuna penale. Quello proposto dall’hotel era dunque un vero e proprio incentivo a lasciare la regione per una vacanza in Sardegna.

I Carabinieri, in collaborazione con la Polizia locale di Tortolì, hanno dapprima denunciato l’albergatore e in base a quanto riportato da Skytg24, hanno ribadito il loro invito, in una situazione delicata come quella corrente, a rispettare tutte le norme previste per il contenimento del Coronavirus, tra cui quella di rimanere a casa e di uscire solo in caso di estrema necessità o per esigenze lavorative.

Proprio a partire dalla giornata di oggi, sono state messe in atto le ultime disposizioni emanate nella serata di ieri. Il nuovo decreto prevede la chiusura della maggior parte delle attività lavorative, salvo quelle che si occupano di beni di prima necessità. Le parole del Premier Giuseppe Conte hanno fatto chiarezza sullo stato di emergenza che stiamo vivendo e ha chiarito quali sono le attività che potranno continuare a lavorare e quali sospenderanno invece il loro lavoro.

Per maggiori informazioni su quanto detto ieri da Giuseppe Conte, clicca qui

F.A.