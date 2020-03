Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto un’ulteriore stretta sui parchi in quanto non ritenuti di prima necessità

La regione piemontese è al lavoro per ridurre al minimo l’attività delle fabbriche. Il governatore Alberto Cirio su Facebook si è chiaramente espresso in merito: “abbiamo siglato un patto con le organizzazioni industriali, grandi e piccole, che si impegnano per limitare la produzione all’indispensabile”. Ora l’assessore regionale alla sicurezza, Fabrizio Ricca, è in prefettura per attuale l’accordo. Non ci si ferma qui, anche perché il nuovo obiettivo di Cirio e company è quello di bloccare attività e passeggiate nei parchi pubblici.

Piemonte, si lavora per bloccare le attività nei parchi

La volontà di bloccare attività fisiche e passeggiate nei parchi nasce dal fatto che esse non sono considerate di primaria necessità. “Vogliamo segnalare alcune incongruenze. Il ministero dell’Interno dice che si può fare sport all’aria aperta, ma evitare l’assembramento. Nei parchi delle nostre città c’erano assembramenti di persone e questa non è una necessità. Questa non è una vacanza, ma un’emergenza. Ci sono sindaci che hanno dovuto chiudere i loro parchi. Però il mio invito è a stare a casa e rinunciare all’attività fisica all’aperto per qualche settimana”, queste le parole del governatore.

In prefettura intanto stamane sono stati rafforzati i controlli nei parchi da parte delle forze dell’ordine. Sono stati posizionati anche cartelli nelle aree verdi con le indicazioni relative alle misure di sicurezza da rispettare. Stessa cosa sarà fatta fuori dagli impianti sportivi di ogni gente con il “divieto di utilizzo”.

🔴 #coronavirus Il nuovo Decreto del Presidente Conte – Cosa e come cambia la nostra vita👇🏻 Per il testo completohttp://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200311.pdf Pubblicato da Alberto Cirio su Giovedì 12 marzo 2020

