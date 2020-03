Incessanti sbarchi di migranti a Lampedusa, stasera arrivati in 26

L’isola di Lampedusa non trova pace. In un’Italia ricoperta di problemi, arrivano su di un barcone altri migranti: sono in 26, tra cui due donne ed un bambino. Non si registrava uno sbarco dal 18 febbraio scorso quando la Guardia costiera bloccò una dozzina di tunisini che camminavano lungo il molo Favaloro. Il giorno prima erano sbarcati 16 migranti e il 14 febbraio altri 60, soccorsi al largo dell’isola, registrando in un solo mese 102 migranti sulle coste sicule.

Migranti a Lampedusa, le misure di sicurezza adottate

Con lo sbarco di 26 persone in un’Italia che versa in condizioni terrificanti, in pieno stato d’emergenza e con una dichiarata pandemia, il sindaco Totò Martello ha dovuto prendere le giuste precauzioni. “Non vedo altre soluzioni possibili – dice Martello riferendosi alla quarantena imposta alle 26 persone arrivate a Lampedusa – abbiamo il dovere di tutelare la salute pubblica. Nel corso della quarantena ciascuna delle persone ospitate nel Centro di accoglienza sarà monitorata dal punto di vista sanitario”.