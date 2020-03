Nonostante le disposizioni annunciate dal governo in materia di emergenza Coronavirus, a Torino un bar è rimasto aperto al pubblico.

Non sembrano bastare le disposizioni annunciate nella serata di ieri dal Premier Giuseppe Conte, riguardo l’emergenza CoVid-19. In base a quanto riportato da Tgcom24, un bar, nel centro storico di Torino, è rimasto aperto al pubblico. L’attività commerciale faceva entrare non più di tre persone alla volta.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia municipale per valutare il da farsi. Il locale, situato nelle immediate vicinanze di Piazza Castello, non ha dunque rispettato quanto annunciato da Conte, che ha predisposto la chiusura di ristoranti, pub e bar.

Leggi anche >>> Emergenza coronavirus, chi lavora e chi no: le ultime disposizioni di Conte – Video

Coronavirus, a Torino bar aperto: non rispettate disposizioni di Conte

Non sembrano essere chiare per tutti allora le disposizioni annunciate dal Premier nella serata di ieri, che ha parlato, per attività come bar e ristoranti, la sola possibilità di effettuare consegne a domicilio, rimanendo dunque chiusi al pubblico.

Ricordiamo che, ad ogni modo, non è necessaria la corsa ai supermercati, dal momento che tutti i punti vendita di beni di prima necessità e di generi alimentari rimarranno aperti, tra cui supermercati, farmacie e parafarmacie.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, i nuovi numeri: 10.590 contagi e 827 morti in totale. Trump sospende i voli con l’UE – DIRETTA