A Wuhan l’emergenza sta pian piano rientrando. Ma la sanificazione delle strade rimane fondamentale. Ecco il video pubblicato da CGTN che ci mostra la situazione nella città cinese.

Quarantena e igienizzazione delle strade. Queste rimangono le principali prerogative da rispettare per i cittadini di Wuhan, città nel quale si è sviluppato il primo e più grande focolaio di Coronavirus. Il video pubblicato dall’emittente CGTN ci mostra il grande lavoro di sanificazione che la città cinese ha messo in moto per sanificare le strade di Wuhan.

Le autorità cinesi si sono adoperate per reclutare squadre di veri e propri professionisti del settore. Attraverso l’utilizzo di importanti macchinari sanificatori, gli operatori stanno igienizzando a fondo la città, chiedendo – come si vede nella prima parte del video – ai cittadini di chiudere le finestre e rimanere in casa.

Wuhan, i lavori di sanificazione strade anche nella zona residenziale

Come riportato dalla China Central Television, il team di addetti ai lavori sta iniziando a lavorare anche nella zona residenziale Hanxi, dove si sta procedendo per igienizzare le strade.

Un gran lavoro dunque quello operato dalla Cina, che sta superando l’emergenza Coronavirus con ogni mezzo a disposizione. Proprio negli ultimi giorni, il presidente Xi Jinping ha fatto visita per la prima volta, dall’inizio dell’emergenza, a Wuhan, dove è stata annunciata la chiusura delle strutture ospedaliere mobili, a seguito della riduzione dei contagi.

I media cinesi hanno parlato, negli ultimi giorni, di “vittoria vicina”, facendo riferimento proprio alla chiusura degli ultimi 16 ospedali mobili. Questi ultimi erano stati messi in piedi per l’accrescimento del numero di pazienti infetti dal CoVid-19.

Intanto, anche in Italia sono iniziati i primi lavori di sanificazione delle strade, con la città di Napoli che ha dato il via ai lavori nelle strade del centro storico.

