Coronavirus, bollettino della Protezione Civile: 189 morti rispetto a ieri e aumenta sensibilmente anche il numero delle persone contagiate.

Come di consueto, è arrivato il bollettino medico della Protezione Civile per quel che riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia. Ecco quanto ammesso proprio in questi istanti dal Capo Angelo Borrelli: “I guariti sono 213 per un totale di 1258. I nuovi casi di positività ammontano a per un totale di 2249 per un totale di 12839, mentre si contano 189 morti nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 1016 vittime dall’inizio dell’emergenza”.

Coronavirus, i numeri complessivi

Attualmente in Italia, dunque, ci sono 12.839 malati di Coronavirus, 2249 in più rispetto alla giornata di mercoledì. In totale, il numero dei contagiati (comprese vittime e guariti) è di 15.113. Intanto anche lo sport continua a fermarsi: le sfide di Champions League della prossima settimana, tra cui Juventus-Lione, sono state rinviate mentre si ferma anche la Formula 1. Il Gran Premio d’Australia, in programma nel weekend a Melborune, è stato infatti annullato.

