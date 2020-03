A Modena è morto un operaio in un’azienda di macellazione di carni dopo essere rimasto incastrato in un ingranaggio

Nello stabilimento della Opas di Migliarina di Carpi, nel modenese, ieri si è verificata una tragedia. L’azienda di macellazione di carni ha visto morire un operaio di 41 anni che era rimasto incastrato negli ingranaggi del macchinario che stava pulendo. I colleghi hanno spento le macchine e tentato di soccorrerlo oltre a chiamare il 118. Tutti i tentativi sono stati vani, si è potuto solo costatare il decesso.

Modena, operaio morto in azienda: la protesta dei sindacati

E’ arrivata conseguentemente la protesta dei sindacati che hanno proclamato una giornata di sciopera. Si denunciano in primis le condizioni di lavoro e la scarsa sicurezza. Secondo Cobas, l’operaio “era talmente isolato che nessuno lo ha visto né sentito ed è stato ritrovato solo dopo molto tempo”.

Anche Cgil, Filcams, Flai e Filt, hanno deciso per la giornata di stop. Inoltre con un comunicato ufficiale denunciano il fatto che questo incidente non possa essere ricondotto ad una fatalità. “Questo infortunio non può essere attribuito alla fatalità. Solo pochi mesi fa, a luglio 2019 un lavoratore era rimasto incastrato con la mano. Anche in passato si sono registrati altri infortuni per carenze formative del personale degli appalti. In un periodo in cui l’attenzione è giustamente monopolizzata dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non ci sfugge il fatto che purtroppo anche nel lavoro continuano a esserci situazioni di infortuni e cause di morte. Con la vittima di stanotte sono più di cinquanta le vittime totali nel 2020. E, dal 2008, le vittime sul lavoro in Italia sono state circa 17mila”.

