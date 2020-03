Coronavirus, positivo un altro calciatore: il comunicato ufficiale del club che ha diramato una nota proprio in questi minuti.

Grandissima sorpresa in Germania, dove un calciatore è risultato positivo al Coronavirus in queste ore. Si tratta di Timo Bernd Hübers, difensore tedesco dell’Hannover classe ’96 come annunciato dallo stesso club attraverso questo comunicato ufficiale: “Timo Hubers è risultato positivo al Coronavirus. I compagni di squadra sono testati per precauzione. Si presume che Hübers sia stato infettato durante un evento a Hildesheim sabato scorso. Stiamo agendo in modo responsabile – l’intera squadra, gli allenatori e il personale sono testati per il virus in via precauzionale”.

Europa League, non si gioca Siviglia-Roma

Dopo tanti dubbi e incertezze è arrivata la decisione finale: Siviglia-Roma non si giocherà. Gli stop ai voli tra Italia e Spagna a causa dell’emergenza Covid-19, hanno portato la società giallorossa a comportarsi di conseguenza e a comunicare il tutto attraverso una nota apparsa proprio in questi istanti sui canali ufficiali. Adesso si attendono maggiori dettagli dall’UEFA in merito a questa decisione.

