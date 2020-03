Champions League: Valencia-Atalanta 3-4 Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della gara di ritorno per gli Ottavi di Finale

Champions League: Valencia-Atalanta 3-4. Una serata magica per Bergamo, che mai come adesso ne aveva bisogno, e per Gian Piero Gasperini. La Dea per la prima volta nella sua storia è ai Quarti di Champions League e lo fa con pieno merito, nel nome di Ilicic. Quattro gol al’andata, altrettanti al ritorno anche se lo stadio vuoto ha avito l’esito di mortigficare ogfni velleità spagnola.



Pochi secondi e Atalanta avanti con Ilicic che si procura il rigore e lo trasforma anche. Poi il pari di gameiro ma nel finale di tempo un fallo inutile di Diakhaby e altro penalty vincente. la ripresa diventa accademia, il Valdencia va anche avanti con Gameiro e Torres, ma c’è sempre Ilicic a sistemare le cose con altre due magie. Nel’altra sfida della setata, 3-0 del Lipsia al Tottenham. Perché questa è davvero la Champions dei sogni.

Champions League: Valencia-Atalanta 3-4Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

VALENCIA (4-4-2): Cillessen 6; Wass 6, Diakhaby 4 (46′ Guedes 6), Coquelin 5.5, Gayà 6; Torres 6.5, Parejo 6, Kondogbia 5, Soler 5.5; Rodrigo Moreno 5.5 (79′ Florenzi sv), Gameiro 6.5. All. Celades 6.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 5.5; Djimsiti 6, Caldara 6, Palomino 5.5; Hateboer 6.5, De Roon 6.5 (44′ Zapata 6), Freuler 6.5, Gosens 6; Pasalic 6 (83′ Tameze sv); Ilicic 8, Gomez 6 (78′ Malinovskyi sv). All. Gasperini 8.

MARCATORI: 3′ rig. e 41′ rig., 71′, 82′ Ilicic (A), 21′, 52′ Gameiro (V), 67′ Ferran Torres.

AMMONITI: Coquelin, Diakhaby, Kondogbia e Wass (V), Freuler (A).

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Valencia-Atalanta >>>