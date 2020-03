Calciomercato Juventus, Douglas Costa può partire la prossima estate: scambio assurdo tra la compagine bianconera e un’altra Big.

E’ uno dei pezzi pregiati della rosa della Juventus, ma in estate Douglas Costa potrebbe andare via nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. L’esterno brasiliano, che in questa stagione ha giocato davvero poco a causa dei tantissimi problemi fisici, vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e non avrebbe alcun problema a trovare una nuova sistemazione. A Torino puntano moltissimo sull’ex Bayern Monaco, ma non è escluso un suo addio in estate soprattutto in caso di proposta indecente. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza sul calciomercato della Juventus in vista della stagione 2020/21.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un big è pronto al rinnovo: la proposta

Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona?

Douglas Costa potrebbe finire al Barcellona in una clamorosa operazione di mercato che vedrebbe Ivan Rakitic compiere il percorso inverso e trasferirsi in Italia. Lo riferisce in queste ore ‘TV3’, secondo cui i due club avrebbero già provato a intavolare questa trattativa qualche settimana fa e adesso potrebbero parlarne di nuovo in vista del prossimo anno. Rakitic non avrebbe alcun problema a salutare il Barça per indossare la casacca dei campioni d’Italia in carica: resta, però, da capire se la Juve accetterà di sacrificare un Top come Douglas Costa per assicurarsi le prestazioni del centrocampista croato con cittadinanza svizzera classe ’88.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, i bianconeri già pensano al post Sarri: il nome