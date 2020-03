Il commento di Trump sull’emergenza Coronavirus: ecco quanto dichiarato in questi istanti dal presidente degli Stati Uniti d’America.

L’emergenza Coronavirus continua ad assumere proporzioni sempre più grandi, ma c’è qualcuno nel mondo che continua a sottovalutare la portata del Covid-19. Si tratta del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, che in questi istanti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul proprio profilo Twitter: “Lo scorso anno 37 mila americani sono morti per la comune influenza. La media è tra i 27.000 e i 70.000 per anno. Nulla viene chiuso, la vita e l’economia vanno avanti. In questo momento ci sono 546 casi confermati di coronavirus, con 22 morti. Pensate a questo!“.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020